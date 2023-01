Adrian Mititelu, dezvăluire uimitoare despre banii pe care i-a băgat în FC U Craiova 1948: “Mă apropii de 40 de milioane de euro!”. Video exclusiv

FC U Craiova a revenit în SuperLiga la 11 ani după ce formaţia lui Adrian Mititelu a fost dezafiliată. Patronul echipei a reuşit să readucă formaţia în elita fotbalului românesc, deşi a fost nevoit să o ia de jos, din Liga a IV-a.

Adrian Mititelu, dezvăluire uimitoare despre banii pe care i-a băgat în FC U Craiova 1948: “Mă apropii la 40 de milioane de euro investite în fotbal”

a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI suma totală investită în fotbal de-a lungul timpului, spunând că putea să fie unul dintre cei mai bogaţi oameni ai României:

“La ora asta, mă apropii la 40 de milioane de euro investite în fotbal. Vă dau cuvântul meu de onoare. Nu mint cu nimic. Şi nu 40 de milioane de acum. Eu am vreo 27-28 de milioane din 2005, care erau milioane mai grele.

Acum, când spui milionul, nu mai e ceea ce era în 2006, 2007. Cred că sunt peste 60 de milioane în banii de acum. Iar la ce oportunităţi economice au fost, eu puteam fi unul dintre cei mai bogaţi oameni ai României până acum.

“Sunt singurul club dintr-o ţară democrată căruia i s-a luat o echipă şi 40 de jucători”

Am făcut o prostie. Suntem la acest nivel de minus pentru că sunt singurul club dintr-o ţară democrată căruia i s-a luat o echipă şi 40 de jucători, dintre care 10 foarte interesanţi. Au fost făcuţi cadou altora.

Echipa mea a fost dezafiliată pentru motivul banal de a merge la instanţe. Atenţie! Nu am atacat pe nimeni cu grenade, cu mitraliere. Am contestat o decizie a Federaţiei şi pentru asta am pierdut clubul.

Mai mult, Federaţia, ca să mă îngroape definitiv, a mai înfiinţat o echipă în Craiova care mi-a luat o parte din suporteri şi care se visează de fapt ceea ce sunt eu. Pierderea mea este constantă, se derulează în permanenţă”, a spus Adrian Mititelu la FANATIK SUPERLIGA.

FC U Craiova, pe locul 10 în clasamentul din SuperLiga

s-a salvat de la retrogradare la primul sezon de la revenirea în SuperLiga, iar în acest moment este pe locul 10, dar cu şanse minime de intrare în play-off.

Adrian Mititelu a reuşit în vară una dintre cele mai importante lovituri pe piaţa transferurilor. Patronul celor de la FC U Craiova l-a vândut pe Andrea Compagno la FCSB pentru 1,5 milioane de euro.

