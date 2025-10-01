Adrian Mititelu, dezvăluiri de culise despre situația lui Vladislav Blănuță! Adevărul despre conflictul cu fanii lui Dinamo Kiev: „Au apărut multe minciuni”

Adrian Mititelu a comentat ultimele evenimente care îl au în prim plan pe Vladislav Blănuță. Atacantul a provocat un scandal imens în Ucraina, după ce

Adrian Mititelu, despre situația lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: „Este vorba despre o facțiune mai ultranaționalistă”

Vladislav Blănuță a jucat până acum 4 meciuri la Dinamo Kiev, 3 în campionat și 1 în Cupa Ucrainei, dar fără să aibă vreo realizare. Deși , Adrian Mititelu a venit cu altă versiune.

„Nu are nicio problemă, chiar am vorbit cu el. Este vorba despre o facțiune mai ultranaționalistă. Au apărut multe minciuni despre situația lui de acolo. Ei acolo stau într-un campus la 20 km de Kiev și merg la mall la câteva zile, nu are nicio treabă.

Nu umblă escortat sau mai știu eu ce. Din contră, s-a întâlnit cu unii dintre fani, a făcut poze. Au trecut peste neînțelegerile de acolo. Chiar și la Craiova există un anumit grup care dacă vedeți ce îmi fac mie… Vă spun că Blănuță este din Hîncești, este european, nicio treabă cu Rusia.

Nu știu ce s-a întâmplat atunci pe contul lui, nu pot să-mi explic. Am primit o parte din bani de la Dinamo Kiev, iar zilele următoare voi mai încasa. Cei de acolo sunt foarte serioși”, a spus Adrian Mititelu, pentru

Cât a costat transferul lui Blănuță la Dinamo Kiev

a fost dezvăluit în exclusivitate de FANATIK. Mutarea la gruparea patronată de Igor Surkis s-a realizat în schimbul sumei de 2,6 milioane de euro, plus 300.000 sub formă de bonusuri.

Atacantul în vârstă de 23 de ani, care a semnat până în 2030 cu campioana Ucrainei, încasează un salariu anual de 520.000 de euro la Dinamo Kiev.