Sport

Adrian Mititelu, dezvăluiri de culise despre situația lui Vladislav Blănuță! Adevărul despre conflictul cu fanii lui Dinamo Kiev: „Au apărut multe minciuni”

Adrian Mititelu a elucidat misterul în cazul lui Vladislav Blănuță, care s-ar afla într-o situație grea după transferul la Dinamo Kiev. Patronul lui FC U Craiova a vorbit și despre banii pe care îi are de primit
Cristian Măciucă
01.10.2025 | 16:25
Adrian Mititelu dezvaluiri de culise despre situatia lui Vladislav Blanuta Adevarul despre conflictul cu fanii lui Dinamo Kiev Au aparut multe minciuni
ULTIMA ORĂ
Adrian Mititelu, dezvăluiri de culise despre situația lui Vladislav Blănuță! Adevărul despre conflictul cu fanii lui Dinamo Kiev: „Au apărut multe minciuni”. FOTO: sportpictures, colaj Fanatik

Adrian Mititelu a comentat ultimele evenimente care îl au în prim plan pe Vladislav Blănuță. Atacantul a provocat un scandal imens în Ucraina, după ce fanii lui Dinamo Kiev l-au acuzat că a distribuit materiale pro-ruse pe rețelele sociale.

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu, despre situația lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: „Este vorba despre o facțiune mai ultranaționalistă”

Vladislav Blănuță a jucat până acum 4 meciuri la Dinamo Kiev, 3 în campionat și 1 în Cupa Ucrainei, dar fără să aibă vreo realizare. Deși s-a tot scris că atacantul ar avea probele cu fanii ucraineni, Adrian Mititelu a venit cu altă versiune.

„Nu are nicio problemă, chiar am vorbit cu el. Este vorba despre o facțiune mai ultranaționalistă. Au apărut multe minciuni despre situația lui de acolo. Ei acolo stau într-un campus la 20 km de Kiev și merg la mall la câteva zile, nu are nicio treabă.

ADVERTISEMENT

Nu umblă escortat sau mai știu eu ce. Din contră, s-a întâlnit cu unii dintre fani, a făcut poze. Au trecut peste neînțelegerile de acolo. Chiar și la Craiova există un anumit grup care dacă vedeți ce îmi fac mie… Vă spun că Blănuță este din Hîncești, este european, nicio treabă cu Rusia.

Nu știu ce s-a întâmplat atunci pe contul lui, nu pot să-mi explic. Am primit o parte din bani de la Dinamo Kiev, iar zilele următoare voi mai încasa. Cei de acolo sunt foarte serioși”, a spus Adrian Mititelu, pentru digisport.ro.

ADVERTISEMENT
Un submarin rusesc riscă să explodeze în strâmtoarea Gibraltar. O situație care amintește...
Digi24.ro
Un submarin rusesc riscă să explodeze în strâmtoarea Gibraltar. O situație care amintește de celebrul caz Kursk

Cât a costat transferul lui Blănuță la Dinamo Kiev

Transferul lui Vladislav Blănuță, de la FC U Craiova la Dinamo Kiev, a fost dezvăluit în exclusivitate de FANATIK. Mutarea la gruparea patronată de Igor Surkis s-a realizat în schimbul sumei de 2,6 milioane de euro, plus 300.000 sub formă de bonusuri.

ADVERTISEMENT

Atacantul în vârstă de 23 de ani, care a semnat până în 2030 cu campioana Ucrainei, încasează un salariu anual de 520.000 de euro la Dinamo Kiev.

Ion Țiriac, la un pas să rupă definitiv prietenia cu Ilie Năstase: „S-a...
Fanatik
Ion Țiriac, la un pas să rupă definitiv prietenia cu Ilie Năstase: „S-a zvonit că a vândut finala Cupei Davis!”
Andrei Vochin, semnal de alarmă pentru revelația SuperLigii: „Vedetele Botoșaniului: Leo Grozavu, Mailat,...
Fanatik
Andrei Vochin, semnal de alarmă pentru revelația SuperLigii: „Vedetele Botoșaniului: Leo Grozavu, Mailat, un director financiar și un dobitoc”
Victorie cu Rakow sau cu FCSB?! Ce aleg oficialii Universităţii Craiova: “Pentru binele...
Fanatik
Victorie cu Rakow sau cu FCSB?! Ce aleg oficialii Universităţii Craiova: “Pentru binele fotbalului românesc!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Alex Chipciu revine cu precizări despre Călin Georgescu: 'Am spus că au votat...
iamsport.ro
Alex Chipciu revine cu precizări despre Călin Georgescu: 'Am spus că au votat un debil mintal'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!