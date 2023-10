Adrian Mititelu, discurs incendiar după numirea lui Costantino: „E stăpânul vestiarului! Îmi aduce aminte de Napoli”

Giovanni Costantino a semnat până la sfârșitul sezonului 2023-2024 cu FC U Craiova 1948, iar Adrian Mititelu are încredere totală în tehnicianul italian. Finanțatorul grupării din Bănie l-a comparat cu Nicolo Napoli și mărturisește că antrenorul oltenilor are planuri mărețe pe banca tehnică.

Adrian Mititelu, despre Giovanni Costantino: „Îmi aduce aminte de Nicolo Napoli în urmă cu 20 de ani. Știe ce vrea în viață, e tobă de fotbal”

Adrian Mititelu l-a instalat pe pe banca tehnică a grupării din Bănie și are încredere maximă în italianul trecut pe la echipa națională a Ungariei. Acesta a declarat că este alesul ideal pentru FC U Craiova 1948 și mărturisește că are ambiții mari.

„Mi-a plăcut din prima când am conversat cu el și îmi dă încredere că de data asta am găsit un antrenor care să se potrivească pe ceea ce dorim la Craiova, spiritul, modul de viziune asupra fotbalului, gândurile și placul proiectului meu. Această nebunie pe care o am cu fotbalul trebuie să se concretizeze și pe ceea ce îmi doresc eu.

Am un plan al meu, chiar dacă în ultimul an am mers mai mult în gol. În sfârțit după foarte mult timp avem un antrenor care să se muleze pe proiectul FC U, spiritul este aici și nu a dispărut. Sicilienii sunt niște oameni foarte isteți, ambițioși și determinați”, a spus Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu este de părere că Giovanni Costantino se aseamănă cu Nicolo Napoli, atunci când tehnicianul cu nouă mandate la FC U Craiova 1948 a ajuns pentru prima dată în SuperLiga. Patronul oltenilor anunță că are parte de tot sprijinul său.

„Îmi aduce aminte de Nicolo Napoli în urmă cu 20 de ani, chiar dacă mi-l aminteam pe Napoli la aceași vârstă. L-am ajutat să antreneze foarte mult timp în fotbalul românesc, deși 90% din timp a fost numai sub comanda mea, dar asta nu înseamnă că nu a avut calități de mare antrenor.

Giovanni este mult mai pregătit din punct de vedere profesional. Vorbește foarte bine limba engleză și limba spaniolă, a promis că o să învețe în scurt timp și limba română. Este un om care știe ce vrea în viață, e tobă de fotbal. Îi voi acorda tot sprijinul să reușească”, a mai spus patronul.

Adrian Mititelu îndeamnă la calm: „Este nevoie de puțină înțelegere”

Patronul lui are un mesaj pentru suporterii din Bănie pe care îi îndeamnă să aibă răbdare cu Giovanni Costantino. Acesta le transmite că trupa antrenată de italian se poate lupta cu orice forță din SuperLiga, însă pot exista și momente proaste în mandatul său.

„Cunoaște fotbal, dorință are și o capacitate de efort ieșită din comun. Am apreciat la el că este un om care își dorește să ajungă sus în fotbal și asta este foarte important pentru mine. Sistemul este în funcție de jucătorii pe care îi ai la dispoziție, nu se poate face un sistem că scrii frumos pe tablă.

Are un lot bun la dispoziție, are condiții foarte bune. Este nevoie și de puțină înțelegere pentru că în fotbal dacă nu ai răbdare și nu înțelegi că și ceilalți se pregătesc să câștige și să îți asumi posibilitatea că nu îți iese ce ți-ai propus nu faci nimic.

Suporterii vor să îi bătem pe toți, vor să fim acolo sus. Este ușor să îi critici pe unii și pe alții, dar este greu să faci ceva în viață. Putem să ne bătem cu oricine din România, avem o echipă cu care nu ne putem face de râs, avem și momente mai bune și momente mai proaste”, a declarat Adrian Mititelu.

„Dacă nu reușește înseamnă că va fi foarte greu să reușească altcineva. Este stăpănul vestiarului, are puteri depline”

Adrian Mititelu transmite că Giovanni Costantino are mână liberă la FC U Craiova 1948 și anunță că este tehnicianul despre care crede că este perfect pentru gruparea din Bănie. Acesta este de părere că antrenorul italian poate revoluționa fotbalul românesc.

„Sper să facă treabă pentru că am încredere în el. Nu se mai pune problema ca el să fie schimbat foarte repede pentru că m-am plictisit și eu de schimbat antrenori. Dacă nici el nu reușește înseamnă că va fi foarte greu să reușească altcineva.

Este stăpănul vestiarului, are puteri depline și o să îl ajut cu tot ceea ce depinde de mine. Am un presentiment foarte pozitiv în legătură cu acest om, chiar cred că va face treabă și numai ghionionul poate să îl împiedice, îl simt că e bun. Poate este o exagerare, dar cred că este un moment istoric că în fotbalul românesc a pătruns un antrenor care va ridica nivelul.

Nu este nicio rușine să fi fost la 19 ani mecanic de tren, la viața mea am fost ospătar, bucătar, manipulant. Brutar nu am fost niciodată, dar am fost patron de brutărie. Dacă muncești și o iei de jos este ceva rușinos. Sunte campioni la băscălie pe Facebook, suporterii din România se pot lăuda că sunt cei mai buni la bășcălie”, a mărturisit Mititelu.

Adrian Mititelu continuă războiul cu Andrei Preda: „Aș fi în stare să plătesc numai să ne lase în pace”. Ce pierderi are la FC U Craiova

Peluza Sud nu s-a mai prezentat la partidele celor de la FC U Craiova 1948, iar Adrian Mititelu a avut un mesaj pentru liderul ultrașilor. Totuși, acesta este că convins că gruparea din Bănie se poate bate la campionat și fără galerie în spate.

„Este o echipă foarte grea, chiar dacă ne-a părăsit Peluza Sud, de fapt ne-a părăsit Gogoașe. Faptul că ne-a părăsit Gogoașe este unul dintre puține lucruri bune, sperăm să rămână acolo și să nu ne mai pomenim cu el pe capul nostru. Aș fi în stare să plătesc numai să ne lase în pace.

Într-o zi clubul ăsta va intra în play-off, tot va termina în primele trei și tot va fi campion. Că vor trece doi sau opt ani Dumnezeu știe, dar noi vom avea consecvență și pas cu pas vom merge acolo. Băi băieți, suporteri nu mai avem nici de ligile șapte din Europa, problema fotbalului românesc este că nu mai avem suporteri”, a declarat Mititelu.

Adrian Mititelu a vorbit deficitul pe care îl are FC U Craiova 1948 și mărturisește că gruparea este cu aproximativ 2,5 milioane de euro pe minus. Totuși, patronul grupării din Bănie anunță că va ține steagul sus în sezoanele viitoare din SuperLiga.

„Avem numai oameni care ne iau în băscălie și cu 10 lei vor să vadă fotbal de Champions League. În Germania trebuie să dai de la 50 de euro în sus să vezi fotbal, pe cel mai prost loc. Oricum facem minuni că îl ținem la un nivel bun în comparație cu cât aduc suporterii.

Anul ăsta am minim 2,5 milioane de euro deficit, să țin steagul sus. Este greu, dar îl ținem. Vin unii și judecă, ne etichetează și ne jignesc, dar am început să ignor aceste lucruri”, a declarat Adrian Mititelu.