Adrian Mititelu, doborât după eșecul din FC U Craiova – FCSB 0-2: „Va fi un final incandescent”

FC U Craiova a prelungit seria negativă a meciurilor fără victorie în SuperLiga. , după golurile lui Tavi Popescu și Dawa. Adrian Mititelu, finanțatorul oltenilor, a cedat nervos și a explicat că deși joacă bine, echipa nu câștigă puncte.

Adrian Mititelu, doborât total FC U Craiova – FCSB 0-2: „E un blestem”

FC U Craiova se afundă în subsolul clasamentului din SuperLiga. Nicolo Napoli a spart gheața în Cupa României Betano și a obținut prima victorie, însă în campionat, nu a reușit să obțină puncte cu FCSB.

Adrian Mititelu contestă rezultatul final, mărturisind că vicecampioana României nu a câștigat meritat și a dezvăluit că nu se aștepta ca echipa sa să se afle penultima în clasament. „Același scenariu, ce facem de 3-4 meciuri am făcut și astăzi.

A fost un meci bun, pe alocuri foarte bun, dar nu am luat niciun punct. Parcă e un blestem. Chiar dacă avem problemele noastre de joc, în majoritatea partidelor am fost superiori. Și azi am fost! Cei de la FCSB au câștigat nemeritat.

Adrian Mititelu, după înfrângerea cu FCSB: „Va fi un final incandescent”

Adrian Mititelu a continuat să explice într-o notă pesimistă situația de la FC U Craiova. Patronul oltenilor consideră că luna decembrie va fi critică pentru echipa lui Nicolo Napoli, în care principalul obiectiv este evitarea emoțiilor de la retrogradare.

„Nici în cele mai pesimiste gânduri nu mă așteptam să fim pe locul 15, e incredibil! Încă sunt de părere că e un vis, un coșmar, dar viața m-a învățat că trebuie să te aștepți mereu la ce e mai rău. Sunt tăbăcit, învățat.

Jocul arată că obiectivul, play-off-ul, era legitim. Cred că mai avem nevoie de 2-3 jucători în iarnă. Sper să gestionăm bine această pauză. Trebuie să gestionăm foarte bine. Eu n-am identificat o echipă despre care să zici că nu are nicio șansă să rămână în Liga 1.

Va fi un final de an incandescent. Avem numai finale, 4 meciuri foarte grele în decembrie. Vom avea o iarnă foarte grea. E încă un an în care n-am reușit să ajungem unde ne-am propus, dar măcar să fie unul fără emoții la retrogradare.

Adrian Mititelu, concluzii dezamăgitoare după sezonul de toamnă: „Am o frustrare uriașă”

FC U Craiova nu a mai câștigat de pe 10 septembrie, când oltenii se impuneau în fața Rapidului, scor 1-0 pe „Ion Oblemenco”. Adrian Mititelu a dezvăluit că nu poate privi clasamentul și că jocul din teren al echipei sale nu reflectă realitatea rezultatelor.

„Situația e mai mult decât critică, sunt puțin debusolat. Echipa asta nu merita să fie aici! Niște rezultate total împotriva jocului prestat.

Nu e dezamăgire, nici nu am puterea să privesc clasamentul. Am o frustrare uriașă, s-au cheltuit mulți bani, speranțe, așteptări, ani de muncă”, a declarat Adrian Mititelu.