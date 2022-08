Adrian Mititelu e dispus să-l vândă pe Bauza la rivala Universitatea Craiova: „Gata, nu mai sunt prostul României!”

, care i-au reproșat că l-au vândut pe Andrea Compagno la FCSB. Cu toate acestea, Mititelu spune că e dispus să vândă orice jucător dacă primește o ofertă bună.

Adrian Mititelu e dispus să îl dea pe Bauza la Universitatea Craiova: „Să îmi dea 5 milioane de euro”

Patronul lui FC U Craiova 1948 a schimbat politica de transferuri și nu va mai ține cu dinții de jucătorii săi: „Nu mai vreau să fiu Mititelu de dinainte ca să nu dau jucători, am fost prostul României. Nu am știut să fac management fotbalistic! Nu mai sunt prostul de atunci”.

Mititelu ar fi dispus să îl cedeze pe mijlocașul argentinian Juan Bauza, cel mai bun jucător al echipei sale, chiar și la Universitatea Craiova, însă i-a fixat un preț-bombă: „Și CSU dacă vrea să cumpere de la noi, eu vând, nu am nicio problemă. Domul Rotaru are bani, să îmi dea 5 milioane și i-l dau pe Bauza. Eu sunt sărac, îmi trebuie 5 milioane ca să termin baza. Eu nu am afaceri ca Șucu, Becali, Rotaru.

Să fie clar! Noi vindem la oricine, indiferent dacă e CSU. Nu e nicio problemă dacă domnul Rotaru vrea un jucător de la noi”, a spus omul de afaceri la .

Ce preș i-a fixat Mititelu lui Asamoah. Mesaj pentru Dan Șucu: „Vino cu 1,5 milioane și ți-l dau”

Rapid a făcut o ofertă pentru atacantul Asamoah, însă Adrian Mititelu cere aproape de cinci ori mai mult: „Rapid îl vrea pe Asamoah. Să dea prețul corect și eu îl dau. Domnule Șucu, vino cu 1,5 milioane și ți-l dau. Ce e asta să oferi 350.000 de euro? El e milionar. Să fie clar! Dacă sunt oferte, noi vindem la oricine. Am vorbit cu Adrian (n.r. Mutu). Vor să dea două milioane pe Coman și…”.

Mititelu îl „înțeapă” și pe Dan Șucu, însă i-a propus în direct o afacere: „Ești miliardar în fotbal, vinzi cu cinci milioane și dai 300.000? Nu te mai da rotund dacă nu bagi banii în fotbal. Eu sunt cel mai mare fan al domnului Șucu. Poate vine la Craiova și îi vând un teren.

Eu sunt cel mai mare fan al domnului Șucu. Știu ce potență are. Cu ocazia asta, poate vine la Craiova și îi dau un teren bun. E cel mai bun teren pentru magazinul dumneanului (n.r. râde). Eu mă bucur că a venit, cu cât mai mulți oameni bogați și puternici, cu atât fotbalul crește”.

Adrian Mititelu mai are însă o nemulțumire: „Și drepturile TV. Păi mai vindem noi drepturile TV peste doi ani cu cât vrea domnul Nicoară? S-a terminat, domnule Nicoară, nu mai pupi dumneata”.

FC U Craiova 1948 se află pe locul 10 în clasament, cu zece puncte în opt meciuri, la egalitate de puncte cu Sepsi Sfântu Gheorghe și Hermannstadt.