Adrian Mititelu, exploziv după victoria din dosarul palmaresului Universității Craiova: „Nu aveam cum să pierd azi, de ziua lui Hagi și a tatălui meu”

Adrian Mititelu a reacționat ferm după decizia pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul privind palmaresul Universității Craiova, catalogând ziua de 5 februarie drept „o zi mare pentru fotbalul românesc”. Acesta a dat de înțeles că se aștepta la acest verdict, iar motivul este unul cel puțin interesant.

Verdict în procesul palmaresului Universității Craiova. Ce s-a decis, de fapt

Litigiul pentru palmaresul Universității Craiova durează de peste un deceniu și are în centru disputa privind continuitatea juridică a clubului după anul 1991, moment în care secția de fotbal s-a desprins din structura Clubului Sportiv Universitatea Craiova.

și, implicit, asupra titlului de campioană obținut în sezonul 1990-1991. Curtea de Apel Timișoara a decis, pe 5 februarie, să respingă apelul formulat de Clubul Sportiv Universitatea Craiova și să mențină sentința civilă pronunțată în 2017 de Tribunalul Dolj, în dosarul privind palmaresul Universității Craiova.

Decizia instanței nu anulează titlul de campioană din sezonul 1990-1991 și nu dispune modificări asupra palmaresului obținut pe teren, menținând astfel situația juridică stabilită anterior. Practic, Curtea de Apel a refuzat redeschiderea procesului pe fond și a respins încercările de a schimba soluția deja pronunțată în urmă cu mai mulți ani.

Ce a declarat Adrian Mititelu, patronul FC U Craiova după decizia privind palmaresul clubului din Bănie

Adrian Mititelu a oferit o primă reacție, în exclusivitate pentru FANATIK, în care și-a adjudecat victoria din instanță. a vorbit și despre încărcătura simbolică a acestei zile de 5 februarie, verdictul venind chiar de ziua lui Gică Hagi și a tatălui său.

„5 februarie e o zi mare pentru fotbalul românesc. Adevărata Știința va fi repusă în drepturi. Nu aveam cum să pierd de ziua lui Gică Hagi și ziua tatălui meu, care a plecat demult. Anul viitor echipa se va întoarce unde îi e locul. Nu au nicio șansă să câștige la ICCJ. Sunt convins și v-am spus de fiecare dată că sunt foarte optimist”, a declarat Adrian Mititelu pentru FANATIK.

Adrian Mititelu a explicat clar care este situația palmaresului Universității Craiova

Pe scurt, Adrian Mititelu susține că la Craiova a existat dintotdeauna o singură Universitatea Craiova, iar ideea apariției a două cluburi distincte este, în opinia lui, o construcție artificială apărută după 2013, cu scop politic. El afirmă că acest proiect ar fi fost folosit pentru a atrage și controla suporterii

„Decizia asta înseamnă că nu au fost niciodată la Craiova două universități. Una singură a fost Universitatea Craiova și este cea pe care toată lumea o știe, cea care a existat cu adevărat și pe care oamenii au cunoscut-o. Ceea ce s-a întâmplat din 2013 încoace a fost o invenție politică și o intoxicare menită să acapareze suporterii Universității Craiova, pentru a-i transforma într-o masă de manevră politică. Acești suporteri au fost asociați cu un partid politic care obține foarte multe voturi și care deține puterea. Astfel, s-a creat un hibrid politico-sportive.

Și noi am câștigat, pentru că la Timișoara s-a dat o decizie în baza unui fals, adică pe baza unor lucruri greșite. Atâta timp cât România rămâne membră a Uniunii Europene, nu avea cum să fie altfel. Altfel spus, doar dacă am ieși din Uniunea Europeană ar putea exista o altă soluție. „Eu am luptat pentru cauza mea, pentru dreptate. Știam că am dreptate și, până la urmă, adevărul a ieșit la lumină. N-a fost ușor, deloc. A fost foarte greu și a trebuit să trec prin foarte multe nedreptăți. Uneori am fost umilit în instanță, alteori am fost denigrat și catalogat drept sucit. La un moment dat, m-am plictisit de subiect. Am ajuns să spun: «ăsta bate câmpii»”, a mai precizat Adrian Mititelu pentru FANATIK.