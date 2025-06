Adrian Mititelu face acuzații extrem de grave la cel mai înalt nivel posibil în statul român! Mesaj disperat pentru Nicușor Dan și Bolojan: „Nu ne lăsați de izbeliște!”. Video

Adrian Mititelu susține în continuare că a fost sabotat cu bună știință în această chestiune de-a lungul timpului chiar de către

Adrian Mititelu, apel disperat către Nicușor Dan și Ilie Bolojan pentru stoparea influenței primarului din Craiova, Lia Olguța Vasilescu

Astfel, omul de afaceri a dorit să lanseze chiar și un apel public către președintele Nicușor Dan și noul premier Ilie Bolojan, pentru ca ei să se implice personal în rezolvarea acestei probleme.

ADVERTISEMENT

„Vă mai spun o chestiune în premieră. De fapt se știe. Două săptămâni s-a întârziat Guvernul României, formarea lui, datorită lui Marinescu. Olguța Vasilescu a ținut morțiș să fie Marinescu. De ce? Marinescu este învestit pentru a-i rezolva problemele.

Iar cea mai mare este această problemă cu noi. Deci Marinescu a fost trimis în Guvern pentru ca ea să aibă putere. Ea speră ca prin Marinescu să controleze numirea procurorilor, să creeze influență aici pe plan local. Toți procurorii să știe de frică, toți judecătorii să știe de frică. Și pentru a-i crește puterea de baron.

ADVERTISEMENT

Deci noi în acest moment suntem într-o situație în care statul român… Deci cum e cu politica asta? Noi ne-am făcut singuri rău. I-am dat votul lui Olguța Vasilescu din prostie și din necunoaștere, oltenii, pentru că suntem legați la ochi, se duce cu voturile la partid, bate cu pumnul în masă și are autoritate. Și atunci primește posturi.

Ea cu posturile alea își creează influență, forță și menține puterea și își menține și bazinul de votanți. Creează acest instrument de a pune oameni în funcție, de a dirija, de a da ordine, de a avea puterea cine să facă și cine să nu facă.

ADVERTISEMENT

Noi singuri ne menținem această stare de a fi conduși de un baron, să nu mișcăm în front. Nu e numai un primar, noi avem un baron. Deci familia Manda-Vasilescu conduce județul. Iar domnul Bolojan și cu domnul Nicușor Dan trebuie să știe că ne-au lăsat captivi în această treabă. Eu îl înțeleg pe domnul Dan, ca să își treacă guvernul a trebuit să îi facă pe plac, dar noi suntem captivii acestor baroni.

ADVERTISEMENT

„Nu ne lăsați de izbeliște! Este vai și amar!”

Deci nu mișcă nimeni în front. Iar eu sunt un cetățean român care am investit într-o societate comercială sportivă legal, legitim. Nu am furat, nu am făcut nimic. Am cumpărat clubul, am băgat bani în el, am fost deposedat de această societate doar de acțiunile lui Sandu Mircea și ale doamnei Vasilescu, care efectiv a călcat legea în picioare.

Și dumneaei, prin materialele prezentate astăzi, recunoaște chestia asta. Deci lucrurile sunt mult mai grave. Pentru că, dacă e să cadă CSU, cade politicianul numărul 1 al zonei, Olguța Vasilescu. Ori acum hai să-l înmormântăm pe cetățeanul Mititelu ca să rămână la putere doamna Vasilescu.

De aceea trag un semnal de alarmă și către domnul Bolojan și către domnul Nicușor Dan: nu ne lăsați de izbeliște! Nu lăsați să fie legea încălcată aici în Craiova, că este vai și amar! Deci suntem la mâna unei familii de baroni care taie și spânzură: judecători, procurori. Uitați-vă bine la procesele lor din instanță și cum le câștigă ei și acoliții lor. Deci Craiova nu are nicio legătură cu o țară europeană și o țară ultrademocratică. E numai o aparență”,