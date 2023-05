Adrian Mititelu i-a prelungit cu un an contractul lui Marcel Puşcaş: “Ce fel de om aş fi să îl dau afară?”. Exclusiv

FC U Craiova joacă barajul pentru Conference League după victoria de infarct obţinută după loviturile de departajare cu (3-3, 5-4 după pen.). Oltenii vor afla după ultima etapă dacă vor evolua cu CFR Cluj sau rivala din oraş, Universitatea Craiova.

Adrian Mititelu i-a prelungit cu un an contractul lui Marcel Puşcaş: “Asta este înțelegerea dintre mine și el”

Imediat după meciul cu FC Voluntari, FANATIK a aflat că a decis să îi prelungească pe un an contractul lui Marcel Puşcaş, directorul general de la FC U Craiova 1948.

Patronul celor de la FC U Craiova a declarat pentru FANATIK că nu s-a pus niciodată problema să plece Marcel Puşcaş, pe care îl laudă pentru loialitatea pe care a arătat-o faţă de club şi munca depusă:

“Lui Marcel Puşcaş i-am prelungit contractul pe un an de zile. Aşa facem mereu. Asta este înţelegerea între mine şi el. La fiecare an, mai prelungim. Ştiţi cum e în fotbal, nu se ştie ce aduce sezonul viitor. Deci i-am prelungit pe încă un an contractul pentru funcţia de director general.

“Ar fi chiar culmea. Ce fel de om aş fi eu să nu îi prelungesc contractul sau să îl dau afară pe Marcel Puşcaş?”

Este un om pe care ne bazăm. Este un om care a apărat mereu interesele clubului nostru, mai ales atunci când am fost eu o perioadă în silenzio stampa, el a ieşit la bătaie. S-a certat cu toţi, s-a luptat cu Cârţu, cu o grămadă de oameni care dădeau în noi.

Ar fi chiar culmea. Ce fel de om aş fi eu să nu îi prelungesc contractul sau să îl dau afară pe Marcel Puşcaş, când el este un luptător şi care iubeşte culorile acestui club. Nu doar atât, iubeşte din inimă tot ceea ce facem noi aici.

Marcel Puşcaş este perfect în relaţia cu presa, face lucrurile foarte bine şi în perioada în care eu nu am vorbit, s-a achitat foarte bine de sarcinile pe care le-a avut. Iar eu nu am niciun motiv să îl dau afară.

“Mereu am ţinut la oamenii loiali, care apără interesele clubului şi este valabil şi pentru Marcel Puşcaş”

Practic, s-a luptat cu toată lumea, a avut curaj, le-a dat replica la toţi care ne-au atacat. Marcel Puşcaş a apărat blazonul echipei FC U Craiova 1948. Ce fel de om aş fi eu să îl dau afară pe Puşcaş?

Mereu am ţinut la oamenii loiali, care apără interesele clubului şi este valabil şi pentru Marcel Puşcaş. Probabil lumea nu mă cunoaşte, dar eu sunt altfel decât mulţi din această lume a fotbalului.

Sper ca împreună să avem succese şi să ducem împreună, aşa cum ne dorim, această echipă care a fost atât de lovită şi este în continuare lovită din toate părţile”, a declarat Adrian Mititelu pentru FANATIK.

Marcel Puşcaş a fost director general la FC U Craiova între 2018 şi 2020. După o pauză, a revenit la conducerea clubului din Bănie în vara anului 2021, când formaţia lui Mititelu a promovat în SuperLiga.