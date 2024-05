Adrian Mititelu i-a stabilit viitorul lui Bauza: „Îi cad gradele în Liga 2?”. Ce spune despre Croitoru

FC U Craiova 1948 a retrogradat în Liga 2, însă Adrian Mititelu nici nu se gândește să renunțe ușor la Juan Bauza sau William Baeten. Patronul din Cetatea Băniei a dezvăluit și ce i-a promis Marius Croitoru înainte să fie prezentat oficial la clubul său.

Adrian Mititelu, schimbări majore la FC U Craiova 1948: „Sub nasul meu s-au întâmplat multe lucruri”

Retrogradarea în Liga 2 i-a dat planurile peste cap lui Adrian Mititelu, însă mărturisește că nu va renunța la proiectul său din Bănie. Patronul spune că și greșelile de arbitraj din SuperLiga l-au adus în situația actuală.

„E foarte greu de digerat, toate planurile noastre s-au năruit. Visele și speranțele s-au transformat într-un coșmar care încă nu a trecut, însă trebuie să treacă pentru că asta e viața. În viață trebuie să fii pregătit pentru tot ce e mai rău pentru că nu se știe ce se întâmpla dimineața.

Este o retrogradare neașțeptată, nici dușmanii noștri nu s-au gândit la asta. Vinovatul principal sunt eu pentru că eu am adminstrat activitatea clubului. Nu mai caut scuze sau vinovați, am fost puțin superficial, am avut mai multă încredere decât trebuia în unii oameni.

Sub nasul meu s-au întâmplat lucruri pe care nu le-am observat, nici nu am fost tras de mână. Am crezut că nu vom retrograda, deși știam că avem probleme la echipă. Am zis că tragem linie la vară și remediez în vară problemele pentru anul viitor, gândindu-mă că nu vom retrograda.

Am avut ieșiri mai puțin inspirate în seara de după meci, dezamăgirea și frustrarea au fost uriașe, mai ales că rezultatele din ultima etapă erau favorabile. Aș putea spune că la această retrogradare au contribuit și arbitrajele pentru că ne-au adus în situația asta”, a spus Mititelu.

Adrian Mititelu: „Cea mai de neînțeles retrogradare din istoria fotbalului românesc”

„Unii jucători au intrat într-o criză și într-o stare de teamă de rezultate, jucători care nu mai puteau să stea în ghete de emoții din cauza presiunii create. Cu toate astea am fi putut să evităm asta. Au fost câteva meciuri cheie în care arbitri ne-au dezavantajat.

A trecut, chiar dacă toată viața mea o să fie o dilemă ce s-a întâmplat. Părerea mea este că rămâne cea mai de neînțeles retrogradare din istoria fotbalului românesc. O echipă cu un lot bun, condiții și valoare de play-off să ajungă să retrogradeze.

(n.r. – Credeți că ați fost lucrat din interior?) Există indicii, bârfe și unele argumente, dar nu am probe. Nu am dovezi, există anumite lucruri anormale în echipă. Sunt și niște bănuieli asupra modului în care unii jucători și-au apărat șansele, dar nu avem dovezi.

FC U va continua și va fi o ardoare mai mare să ne continuăm activitatea. Nu ne împiedicăm de un astfel de moment, chiar dacă este dureros. Nu este un motiv să abandonăm proiectul, am cheltuit mulți bani și foarte multă energie.

Am fost în situații mult mai grele când am fost decapitați. Nu mai aveam bani nici să trec strada, afacerile erau blocate în 2013, când nu aveam teren pentru că am fost dați afară de pe Oblemenco, după ce am băgat foarte mulți bani acolo”, a mai spus patronul.

Adrian Mititelu i-a stabilit viitorul lui Bauza: „Îi cad gradele în Liga 2?”

Adrian Mititelu a anunțat că își dorește să promoveze din primul an și chiar să câștige Liga 2, așa cum s-a mai întâmplat în trecut. Patronul a spus și că nu se gândește să renunțe la Juan Bauza, care are șanse să rămâne la FC U Craiova și în liga inferioară.

„Nici nu concep să nu promovăm din primul an, știu că va fi foarte greu pentru că avem adversari foarte puternici. Este FC Argeș, Corvinul, Voluntari, Chiajna și alte echipe. Sunt convins că vom avea adversari foarte bun, cum am avut în 2020-2021.

Și acum vom lupta să câștigăm Liga 2, nu va fi ușor. Cu siguranță o să luptăm să câștigăm Liga 2 și cred că avem șanse pentru că avem un lot foarte bun. Va fi un restart foarte important, vom schimba puțin politica.

O să fie mai multă autoritate la club de acum înainte, o să încerc să îmi schimb și eu comportamentul. Se pare că unde există autoritate excesivă merg bine lucrurile. Deja o să fie numit antrenorul, este un antrenor bun pentru Liga 1 și care va face performanță.

A mai fost la noi și cred că m-am grăbit când l-am demis. Va avea misiunea să ducă echipa în Liga 1, lotul de jucător îl știți. Lotul rămâne aici, avem un lot foarte puternic și o să mai vină patru, cinci jucători. Există discuții pentru Bauza și Blănuță, care este cel mai căutat jucător al nostru.

Blănuță, Bauza, Baeten și Sidibe sunt la capitolul discuții întrebări. Nu este obligatoriu să plece, ce dacă joacă Bauza și Baeten în Liga 2? Îi cad gradele, are contract și își primește banii, asta e. Să nu mai ducă grija mea”, a declarat patronul lui FC U Craiova.

„Bauza pleacă pe o sumă importantă sau rămâne aici, sunt dispus să fac sacrificii financiare”

„Echipa asta trăiește datorită mie și eforturilor mele financiare, nu ale celor care mă critică. Avem o echipă puternică care trebuie să câștige Liga 2. Trebuie să uităm ce s-a întâmplat, dar trebuie pentru că timpul nu ne iartă și noi trebuie să fim la anul în Liga 1.

S-a urmărit dezbinarea, sunt unii patroni de club din România care aveau impresia că îl cumpăra pe Baeten sau Bauza la prețuri de damping. Nici nu se pune problema, Bauza va pleca pe o sumă importantă sau va rămâne aici.

Este un jucător la care țin mult și pentru el sunt dispus să fac sacrificii financiare să îl mai țin trei, patru ani. Pentru el îi dădeam drumul afară, să câștige mai mult, dar eu îl văd și trei, patru ani la noi. Îl consider un jucător reprezentativ și când este în teren parcă este o echipă care arată foarte bine.

Pepe este unul dintre cei mai buni fotbaliști din România. Baeten nu a avut un sezon grozav, dar mai are multe spus. Sidibe, Blănuță și Jibril care va avea ocazia să prindă jocuri. Este o echipă foarte bună, care nu are niciun fel de motiv să nu câștige Liga ”, a mărturisit acționarul.

Ce i-a promis Marius Croitoru: „O să distrugă fotbalul românesc”.

, iar FANATIK a anunțat în exclusivitate detaliile contractului. Adrian Mititelu a revenit și la cazul lui

„Marius mi-a promis că o să facem un tiki-taka care să distrugă fotbalul românesc în următorii doi, trei ani. Încercăm să facem o echipă foarte bună ca la anul în timpul ăsta să revenim în Liga 1 și să revenim ca și cum nu am fi fost niciodată plecați.

Am spus ce am gândit și mi-am adus aminte ce a pățit Craioveanu. Știu ce a pățit și Oblemenco și mulți alții de la noi. În 1994 am făcut comunicate în numele Ligii Suporterilor pentru Gică Craioveanu, mi s-a părut un afront pentru un fotbalist foarte bun.

Toată lumea vede că Mitriță este o valoare, chiar dacă nu a jucat niciodată la Universitatea Craiova. Mitriță ne-a bătut pe noi și multe meciuri le-a câștigat singur. Are tehnică și viteză, face diferența. Poate nu îi bagi titular, dar îl dai 30-40 de minute să îți câștige meciul.

Mai are un avantaj, este de la Foișor. Este un sat apropiat de satul meu, nu are cum să nu fie bun”, a mai spus Mititelu.

Adrian Mititelu vrea să joace derby-ul Craiovei în Cupa României Betano: „Facem tot posibilul să în jucăm din nou în Liga 1”

„Nu am vorbit cu domnul Rotaru. Joacă în Conference League, iar eu sunt în Liga 2. Ce să mai vorbesc cu domnul Rotaru, dânsul este patron care se bate la campionat, iar eu de Divizia B. Nu am ce să le mai spun, le urez succes în Conference League, să ajungă în grupe.

Este o echipă din orașul nostru, chiar dacă într-un mod incorect se folosesc de istoria Universității. Îmi pare rău că anul ăsta nu avem derby cu ei, dar poate cădem în Cupă. Le promit că anul viitor o să face tot posibilul să jucăm în Liga 1 cu ei.

Ce fuziune să se facă între David și Goliath. Noi suntem o echipă amărâtă de Divizia B și ei vor să ia campionatul anul viitor. Trebuie să tăcem din gură un an de zile, trebuie să strângem din dinți și o să vorbim de CS U când o să fim în Liga 1”, a mai încheiat patronul.