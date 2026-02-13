Adrian Mititelu iese din nou la atac: „Voi câștiga și sigla. Urmează bătălia pentru nume!”. Când au loc următoarele confruntări în instanță. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Instanțele au hotărât că FCU Craiova este continuatoare echipei Craiova Maxima. În urma acestei decizii, Adrian Mititelu a anunțat că pregătește noi lovituri rivalei din oraș, Universitatea Craiova.

Adrian Mititelu iese din nou la atac după ce instanțele i-au oferit palmaresul

FANATIK a stat de vorbă cu . Patronul formației din Liga a 3-a a anunțat că așteaptă motivarea deciziei, urmând să lupte ulterior și pentru marca clubului oltean. În prezent, Universitatea Craiova, clubul din SuperLiga, deține marca.

„Așteptăm motivarea deciziei. Urmează și alte procese, în februarie, martie, aprilie și mai. Sunt diferite cauze și o mulțime de procese, pentru că așa ne-a dus viața, din cauza abuzurilor din justiție care, acum 10-12 ani, au fost ignorate și nu s-a vrut să fie sancționate. Din păcate, procedurile sunt foarte greoaie. În justiție trebuie să ai răbdare. Au trecut deja 15 ani de când se întâmplă aceste abuzuri și nu s-a făcut dreptate. Pe 5 mai e un proces important și sunt convins că vom câștiga și vom fi reprimiți în Liga 2.

Am văzut acum că spun că marca e la ei, dar nu e adevărat. Câștigaseră la Tribunalul București, pe motiv că au și palmaresul, pentru că la ora aceea era la ei, în urma deciziei de la Curtea de Apel Timișoara. Nouă, însă, ni s-a admis apelul acolo și l-am casat, chiar fără să fi câștigat noi procesul cu palmaresul, iar cauza s-a întors la Curtea de Apel. Iar acum, la ora aceasta, se judecă în poziția în care noi avem palmaresul, după ultima decizie. Deci imaginați-vă cum stă treaba.

Ei sunt în eroare și, când vorbesc de marcă, se referă de fapt la un proces cu numele, în care Pavel Badea s-a judecat cu CS Universitatea și cu copiii mei, Adiță și Gabriela, deținători ai mărcii „FC Universitatea”. Deci nu a fost în proces Fotbal Club. În momentul în care se va termina și acolo, va fi totul al nostru. La Timișoara s-a stabilit definitiv faptul că acest club al lui Pavel Badea a fost înființat în 1995 și nu exista în momentul în care se făcea fotbal în Craiova”, a declarat Adrian Mititelu.

Patronul FCU Craiova vrea sigla istorică

În continuare, după ce procesul în cauză va fi câștigat. Patronul FCU Craiova susține că se va face dreptate după abuzurile la care a fost supus în ultimii ani.

„Nu are cum să fie cineva proprietar când nu exista la momentul în care era Universitatea Craiova. Și nu sunt eu de vină pentru situația asta, ci cei care erau atunci implicați la club și care au făcut privatizarea. Repet, noi acum suntem recunoscuți ca posesori ai palmaresului sportiv, iar procesul cu sigla cu leul se află în casare la Tribunalul București. În următoarele luni se va decide și cine are sigla. Probabil va fi o decizie cu apel. A fost casată în urmă cu șase luni și nici acum nu s-a întors la Curtea de Apel, deci e un proces netranșat, pe care eu nu am nicio emoție că îl voi câștiga.

După ce voi câștiga procesul cu sigla, va urma bătălia pentru nume, care, într-adevăr, e mai dificilă, dar, în momentul în care se vor încheia aceste procese, va fi foarte ușor să obținem și numele. În acest moment, sigla Universității Craiova este în dispută. Deci cum pot spune unii că au sigla, când FC Universitatea Craiova a fost prima care a înregistrat-o la OSIM și la Judecătorie și prima care a folosit-o din 1991? FC Universitatea era gestionara clubului, era clubul, de fapt, adică fosta CS Universitatea Craiova, secția de fotbal. Deci cum să vină niște străini să revendice o siglă în care s-au investit milioane și ani de muncă? Noi, toți finanțatorii, am băgat bani ca să susținem această siglă.

Acestea au fost niște abuzuri și niște jepci și eu cred că acum se face dreptate, ușor-ușor. Adevărul este prea profund ca să mai poată fi mistificat. Să nu uităm o chestiune foarte importantă: noi, în 2020, câștigasem procesul la Curtea de Apel Timișoara și, în februarie 2021, când decizia trebuia să devină irevocabilă, a intervenit judecătorul Budă, prietenul lui Mihai Rotaru, care a întors decizia. Au trebuit să treacă alți cinci ani ca să se facă dreptate”, a mai spus omul de afaceri.

Adrian Mititelu vrea susținerea autorităților

Oficialul FCU Craiova este de părere că, atâta timp cât procesele vor fi în curs, autoritățile locale vor fi de partea Universității Craiova, ceea ce reprezintă principalul motiv pentru care formațiile nu pot, cel puțin pentru moment, să concureze.

„A fost nevoie de nu mai puțin de cinci ani ca să se repare acea nenorocire făcută de acest Budă. Noi atunci eram în Liga 2 și ne luptam pentru promovare. Dacă lucrurile erau clare de atunci, la ora aceasta CS U Craiova era dispărută din peisaj, nu FC U! Noi am fi fost statuați drept clubul original și legitim și am fi mers la TAS și FIFA. Îi obligam să schimbe culori, sigle, tot. S-ar fi desființat sută la sută! Acea decizie a acestui judecător corupt a schimbat tot. A tras sforile, iar noi am intrat pe o pantă descendentă, am fost marginalizați, în timp ce ei au mers pe pantă ascendentă.

Cu echipa vedem ce va fi. E foarte greu să revin atâta timp cât echipa aceasta se folosește de identitatea noastră. Ne iau jucătorii, sponsorii și fanii. Foștii noștri suporteri, care sunt acum cu ei, ne înjură și consideră că le perturbăm activitatea. Nu ai cum să funcționezi atâta timp cât toată lumea e împotriva ta și puterea politică a orașului îi susține. E foarte greu. Ce să fac eu? Poți să bagi și cinci milioane de euro, că în doi ani se duc. Statul român trebuie să ne repună în drepturi, adică să ne reînscrie în competiție și să îi închidă pe ei. Dacă nu se va întâmpla asta, înseamnă că este o expropriere în fapt și au vrut să-mi ia pur și simplu afacerea. Mori cu dreptatea în mână.

Ei sunt într-o poziție superioară, sunt un club cu resurse economice foarte puternice în ultimii ani. S-a concentrat totul în oraș ca să-i ajute. Majoritatea firmelor care lucrează cu bani publici îi sponsorizează. Eu am făcut eforturi foarte mari să mă lupt cu ei. Dețin un aparat de propagandă și defăimare. Au activiști foarte mulți, 80-100 de salariați care intră peste tot și atacă, jignesc sau promovează tot felul de informații. Este un stil foarte agresiv în online și creează un val în care contează doar ceea ce vor ei. Ținând cont de toate aceste condiții, eu consider că am făcut minuni cu echipa asta”, a adăugat Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu aduce aminte de nedreptatea comisă în 2011

Totodată, Adrian Mititelu susține că ar fi câștigat cel puțin un titlu până în 2016 dacă echipa sa nu ar fi fost, așa cum menționează omul de afaceri, desființată ilegal.

„Dacă am fi fost într-o altă țară din UE, așa ceva nu s-ar fi întâmplat. Va mai dura în instanță, pentru că nici nu a început fondul procesului civil, iar sumele pe care le pretindem sunt foarte mari și judecătorii se tem când le văd și fug de răspundere, mai ales dacă observă că sunt îndreptățit. Preferă să amâne decât să judece. Eu am desfășurat o activitate legală, pașnic, și m-am trezit scos din fotbal fără motive; mi s-au luat jucătorii și, în locul meu, a fost introdusă o echipă care mi-a luat locul. Am fost scos din stadionul și baza în care am investit bani, iar acum lumea spune că nu mă pot compara cu ei. Sunt lipsiți de cunoștințe elementare! Această echipă a fost înființată pentru a acoperi prejudiciul adevăratei Universitatea Craiova. Așa au putut să mă distrugă și să mă bage în faliment, însă nu au reușit să mă doboare definitiv.

Eu nu aveam nicio problemă dacă își făceau o echipă nouă și o luau de la zero. Eram cel mai mare colaborator al lor; era bine că exista concurență în oraș. Dar mi-au luat clubul și s-au ridicat spunând că sunt Universitatea Craiova, blocându-mă pe mine. Acest brand a fost vânat. Dacă nu se întâmpla nenorocirea din 2011, sunt sigur că până în 2016 aș fi luat un titlu. Și totuși am revenit în prima ligă și am fost aproape să merg în Conference League, însă oamenii nu au apreciat eforturile mele”, a transmis patronul FCU Craiova.

Adrian Mititelu, optimist în viitoarele procese

În încheiere, Adrian Mititelu s-a arătat optimist că va câștiga următoarele procese. Omul de afaceri mizează pe corectitudinea justiției vizavi de războiul dintre echipele din Craiova.

„Sunt convins că, într-un final, voi câștiga totul. Ei nu au nicio șansă. Acum sunt disperați să ia campionatul și să acopere toate aceste lucruri prin succes. Sunt disperați să aducă oamenii pe invitații. Aduc cu microbuzele din peste 100 de comune la meciurile importante. Fiecare primar primește bilete, plus cei de la regii. Doar pentru aparențe, ca să pară că ei sunt Craiova.

Dacă nu se fac reparații, va fi haos. Nu mai merge cu nepăsare și corupție. Dacă justiția va rezolva această speță și va da un semnal puternic, și anume că, indiferent cât de mult tragi de timp, dacă se încalcă legea se va face dreptate, atunci vor fi descurajați cei care fac nedreptăți. Eu trebuie doar să aștept. Este singura soluție”, a concluzionat omul de afaceri.