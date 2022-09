Adrian Mititelu îi ia apărarea lui Edi Iordănescu după retrogradarea României în Divizia C a Ligii Națiunilor: „Nimeni nu putea să facă mai mult”

Adrian Mititelu a vorbit despre retrogradarea României în Divizia C din Liga Națiunilor.

Adrian Mititelu îi ia apărarea lui Edi Iordănescu: „Nimeni nu putea să facă mai mult”

Adrian Mititelu, patronul oltenilor de la FC U Craiova, este de părere că nimeni nu putea face mai mult în acest moment la naționala României. „Nu trebuie să dăm în Iordănescu, pentru că el vine într-un moment foarte greu la naționala României.

ADVERTISEMENT

Nimeni nu putea să facă mai mult. E ușor să spui: să-l bage pe ăla, să-l bage pe ălalaltu’. Dar s-a văzut ceva bun în astea două jocuri. Din cauza conjuncturii și din cauza situației în care ne aflăm, mai rău de atât nu se poate”, a declarat Adrian Mititelu, la Pro Arena.

Adrian Mititelu nu contestă victoria clară a României din meciul cu Bosnia, chiar dacă ocupanta locului 1 din grupa B3 a Ligii Națiunilor a avut mulți titulari lipsă. „Am înțeles că bosniacii au avut foarte mulți jucători lipsă din primul 11 dintre cei care au dus greul în campanie, dar să nu credeți că cei care au venit nu și-au dorit să câștige. Uitați-vă la reacția antrenorului Bosniei, cum a reacționat la gol”, a mai spus patronul lui FC U Craiova 1948.

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu îi oferă calificativ naționalei României: „Satisfăcător”

Adrian Mititelu a fost plăcut surprins de evoluțiile „tricolorilor” din meciurile cu Finlanda și Bosnia. Formația antrenată de Edi Iordănescu a terminat la egalitate 1-1 cu nordicii și a câștigat 4-1 cu Bosnia. .

„Nu iau apărarea nimănui. Am remarcat că am jucat un meci foarte bun cu Finlanda. Puteam să câștigăm, am controlat și cu puțină șansă puteam să câștigăm. Și a fost un meci bun, uneori spre foarte bun cu Bosnia.

ADVERTISEMENT

Din punctul meu de vedere, România capătă calificativul satisfăcător”, a mărturisit Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu: „Nu mai există echipe mici”

România va juca în următoarea ediție în Divizia C din Liga Națiunilor și va întâlni echipe mult mai puțin cotate. Totuși, patronul celor de la FC U Craiova consideră că nu mai există echipe mici.

ADVERTISEMENT

„Acestă retrogradare se compensează dacă vom avea evoluții bune în următoarele campanii. Fotbalul a ajuns la un asemenea nivel încât nu mai există echipe mici, cu mici excepții. Toate echipele au învățat jocul, au învățat tainele acestui fenomen. Fotbalul s-a egalizat”, a spus Adrian Mititelu.

ADVERTISEMENT

Până la ediția următoare a Ligii Națiunilor, . Tragerea la sorți va avea loc dumincă, 9 octombrie, la Frankfurt.