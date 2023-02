Adrian Mititelu îl apără pe „dușmanul de moarte” Mihai Rotaru în scandalul cu Hanca și Vînă: „E o aberație, impresarii îi instigă pe jucători!”. Video Exclusiv

Sergiu Hanca și pe Ionuț Vînă cer daune de 7,5 milioane de euro din partea Universității Craiova pentru că au fost excluși din lot, temporar, de fostul antrenor, Mirel Rădoi. , după cum a dezvăluit, în exclusivitate, FANATIK. Dar fotbaliștii au posibilitatea de a face apel. Astfel că speța nu este complet tranșată.

Adrian Mititelu, nu are dubii în procesul de 7,5 milioane de euro: ”Impresarii îi instigă pe Hanca și Vînă. Dar n-au nicio șansă”

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI cazul cu care se confruntă cealaltă echipă a orașului.

ADVERTISEMENT

Și a fost de partea ”dușmanului” Mihai Rotaru, considerând că impresarii i-au instigat pe cei doi jucători, despre care spune că au dorit să ajungă și la echipa sa.

”Asta arată gradul lor de înțelegere a fenomenului. Și al impresarilor. Pentru că eu cred că este un pont al acestora.

ADVERTISEMENT

Impresarii lor visează cai verzi pe pereți, îi instigă pe jucători să facă fel și fel de nebunii. Și vezi Doamne, faptul că au fost trimiși la echipa a doua, au considerat că este denunțare unilaterală de contract a clubului.

Și probabil că Rotaru când i-a angajat a pus o clauză de reziliere, cu gândul că amândoi vor juca foarte bine și poate va exista o ofertă. Iar ei acea clauză vor să o folosească în favoarea lor.

ADVERTISEMENT

Dar este o aberație. N-au nicio șansă. Eu cred că Vînă ar trebui să-și facă poze mai multe că joacă pe la Craiova, după ce a fost aruncat pe unde a fost. Și la noi s-a autopropus Vînă, dar eu l-am respins din start. Atunci, înainte de a veni la CSU.

Hanca? Și nouă ni l-a oferit cineva. Eu l-am respins din start. Părerea mea este că pretențiile lor sunt absurde”, a fost opinia exprimată de Adrian Mititelu.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

Patronul FCU Craiova, discurs tăios despre jucătorii interesați doar de latura financiară: ”Cred că au doar drepturi, nu și obligații”

În opinia lui Adrian Mititelu, acest caz scoate în evidență o latură a fotbalului despre care se vorbește mai puțin. A impresarilor, dar și a jucătorilor care au doar pretenții.

ADVERTISEMENT

”Toată lumea atacă patronii, că mai întârzie cu banii, că nu știu ce…Dar nu vorbiți despre această tagmă. A unora dintre impresari. Nu toți. Cei care manevrează jucătorii și care sunt preocupați numai de a face bani cu fel și fel de jucători.

Care, mulți dintre ei, sunt slabi sau nu sunt profesioniști. Pentru ei există doar drepturi, iar obligațiile sunt zero. Iar impresarii îi împing să facă fel și fel de nenorociri. Dacă în România patronii ar fi mai organizați, mai uniți…

Puțini dintre acești jucători care evoluează în România sunt cei care merită mai mult de 3-4.000 pe lună. Dar noi, ca tâmpiții și ca idioții, sărim cu bani pe ei. Venim noi cu bani de-acasă ca să îi ținem. Cu toate acestea noi suntem prezentați ca răul fotbalului.

Dar dacă ar fi să aplicăm economia de piață, aia din Belgia, aia din Franța, atât merită. 3-4.000 pe lună. Jucați, tată, fotbal…Doar pretenții!”, a spus Adrian Mititelu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Caz din curtea proprie

”Uite, eu am un fotbalist, Enache. Are 8.000 de euro pe lună. N-a jucat nimic. A intrat în două meciuri și a început să-l ”doară”. De un an și ceva face două antrenamente tari, după aceea îl doare ceva. Dai 8.000 de euro net. Dai vreo 12.000 de euro brut. Plus chirie.

Ca să ce? Și sunt multe alte cazuri. Există acest sindicat al fotbaliștilor, care-i prezintă ca pe niște oameni asupriți. Săracii de ei, fotbaliștii din România, sunt asupriți de patroni, că se mai întârzie salariile.

Păi când ai 8.000 de euro pe lună, poți să trăiești cu ei și cinci luni. Nu te mai plânge, că n-ai 3.000 de lei pe lună să te plângi. Și, până la urmă, marea majoritate a cluburilor, cu mici excepții, până la urmă am plătit banii.

Dar așa de agresiv este acest lider de sindicat (n.r. președintele Emilian Hulubei), când își apără jucătorii. Eu înțeleg, acesta este jobul lui. Este în Comitetul Executiv pentru că are poziția aceasta. Dar vine și spune niște enormități.

Suntem într-o economie de piață, cu mari probleme economice, mai ales de la pandemie încoace. Mi se pare un miracol că aceste cluburi reușesc să țină fotbalul.

Dar cum ții fotbalul? Datorită faptului că niște proști au această slăbiciune și aduc bani de-acasă. Pentru că niciun club din România, la ora aceasta, nu este pe plus. Poate Gigi Becali, cu FCSB, care a avut norocul cu niște tranzacții foarte mari.

În rest, toate cluburile trăiesc datorită slăbiciunii (n.r.pasiunii pentru fotbal) unora. Care, pentru asta, sunt și înjurați”, a concluzionat patronul FCU Craiova, Adrian Mititelu.