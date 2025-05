Adrian Mititelu îl propune pe Juan Bauza la Rapid: „Poate lua titlul cu el!”. Ce stă în calea unui transfer-bombă la echipa fenomen din Anglia

Adrian Mititelu a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că Juan Bauza este dorit de o grupare din Championship, liga a doua din Anglia. Jurnalistul Horia Ivanovici a anunțat ulterior, la FANATIK SUPERLIGA, că este vorba despre Wrexham.

Adrian Mititelu, detalii despre interesul celor de la Wrexham, nou-promovată în Championship, față de Juan Bauza

Inițial, Mititelu a comentat posibilitatea ca Bauza să ajungă la Rapid București, știre publicată de . Patronul celor de la FCU Craiova nu a exclus nici ca pe mijlocașul ofensiv argentinian.

Omul de afaceri a aruncat bomba după aceea la FANATIK SUPERLIGA: Juan Bauza ar putea semna cu o grupare din Championship! Formația verifică înainte de a demara negocierile pentru transfer dacă îi poate obține jucătorului permisul de muncă. Horia Ivanovici a devoalat că este vorba despre Wrexham, prima echipă din istoria Angliei care leagă trei promovări consecutive, care va începe stagiunea viitoare în liga a doua engleză.

„Pe mine nu m-a sunat nimeni pentru Bauza. Eu rămân la convingerea că Juan Bauza este un super fotbalist pentru România. Vedem. Mai are contract cu noi. Arabii nu și-au înaintat opțiunea de cumpărare. Trei milioane era opțiunea de cumpărare, asta a fost din decembrie. Nu e vorba că nu le-a plăcut de el. Ei nu mai cumpără. S-au schimbat și la ei regulile de achiziționare.

Bauza e cel mai bun fotbalist străin care vine în România de departe. Nici nu are termen de comparație. Locul doi nici nu există. Bineînțeles că ar ajuta Rapidul să se lupte pentru titlu. La orice echipă la care joacă îi aduce o imagine pozitivă, pentru că e un fotbalist care scoate, unu, doi, trei oameni din joc și deschide jocul foarte mult. Câștigă simpatia publicului, are forță de joc și pătrundere.

Mititelu: „Rar cred că au fost fotbaliști în România de nivelul lui Bauza”

El tot timpul găsește unde să dea mingea. Are o biomecanică foarte bună și dacă are și vreo doi, trei coechipieri lângă el, vă spun că influențează foarte mult jocul. Echipa unde joacă Bauza domină tot timpul, controlează tot timpul meciul. Vă dați seama că, dacă spun acum, mă autoinvit să fac o ofertă Rapidului. Sunt într-o situație ingrată.

Din suflet vă spun că rar cred că au fost fotbaliști în România de nivelul lui Bauza. Și gândiți-vă că a făcut acum 29 de ani, are tot timpul. La 29 de ani sunt cei mai copți jucătorii. Mai are suficienți ani contract cu noi, stați liniștit că nu rămâne liber. Nu vreau să dau detalii, dar mai are perioadă de contract. Nu se pune problema să plece Bauza liber.

În cel mai rău caz, va găsi o altă echipă unde să meargă sub formă de împrumut. Dacă noi reușeam să promovăm, atunci era altă discuție acum. Nu depinde numai de mine dacă l-aș împrumuta pe Bauza în România. Pentru că nu e un fotbalist pe care să îl trimiți acolo sau acolo. Trebuie să fie și el de acord. Este un om cu personalitate.

Mititelu: „Nu este exclus și ca arabii să îl mai împrumute un an”

Nu este exclus și ca arabii să îl mai împrumute un an. Nu am primit încă o ofertă în acest sens, dar așa mă gândesc. Nu vă ascund că există și o echipă dintr-o țară puternică a Europei, care a cerut o referință despre el, dar este o problemă legată de permisul de muncă.

Este o echipă bună din Anglia, dar e o problemă cu permisul de muncă. E vorba de Championship (n.r.- liga a doua engleză), dar trebuie să îndeplinească niște criterii. Îl doresc, dar să vedem dacă reușesc să îi obține permisul”, a declarat Adrian Mititelu în exclusivitate la .

Horia Ivanovici a completat după aceea, la FANATIK SUPERLIGA, intervenția lui Mititelu: „Acum vă dau o bombă. Echipa din liga a doua engleză, care e interesată de Juan Bauza, n-o să vă vină să credeți cine e! Este Wrexham a lui Ryan Reynolds. Echipa care îl vrea este fix echipa fenomen din Anglia, care a promovat la rând în ultimii trei ani. Ce tare ar fi să ajungă Bauza acolo. Au serial, au reality show acolo pe Netflix, e nebunie!”.