Adrian Mititelu, încrezător că-l are pe noul star al fotbalului românesc: ”În maximum 2 ani va fi titularul echipei naționale”. Video

Adrian Mititelu, care a anunțat că de la FC U Craiova, a vorbit la superlativ de fundașul central Răzvan Bălașa (19 ani) și a mărturisit că îl vede în curând la naționala României.

Adrian Mititelu, laude pentru jucătorul de la FC U Craiova

Într-un discurs ținut la începutul noului an, patronul grupării oltene l-a elogiat pe tânărul apărător ajuns la FC U Craiova în vară și a povestit cum era să-i scape printre degete noua perlă a Cetății Băniei.

”Bălașa e jucător number one. E jucător de națională. Țineți minte, în maximum 2 ani va fi titularul echipei naționale a României. Este un fundaș central de 1.95, este și oltean, are mobilitate la înălțimea lui, tupeu, mentalitate, biomecanică.

M-a rugat cineva să îl primesc la probe, era gata-gata să nu îl opresc, pentru că nu am fost atent. Noroc cu Săceanu (n. r. – directorul sportiv Robert Săceanu), că altfel îl pierdeam. E păcat de el că s-a accidentat, dar într-o lună va fi ok, va face antrenamente ușoare.

Bălașa este un jucător de top, am dat câteva mii de euro, dar nu contează, îl deținem în coproprietate. Nu o spun în sensul că am găsit un fotbalist care să facă bani, o spun în sensul că am găsit un talent. Și mai este și oltean!”, a declarat Mititelu, pentru FCU TV.

Bălașa, comparat cu Gică Popescu

Mai mult decât atât, finanțatorul FC U Craiova este de părere că Oltenia nu a mai produs un astfel de jucător de la Gică Popescu și a precizat că gruparea sa mai are câțiva puști interesanți pe care îi așteaptă să explodeze.

”Noi, oltenii, avem ceva în plus, dacă avem și valoare și șanse reale, mentalitate, suntem de neoprit. De la Gică Popescu încoace, deși e diferit puțin, Craiova, Oltenia, nu a mai oferit așa ceva.

Sunt mândru că noi suntem cei care aducem pe piață un astfel de jucător. Mai avem vreo 4-5 care cu siguranță vor exploda. Dacă noi suntem la anul în Liga 1 vom avea o echipă foarte-foarte bună”, a spus Adrian Mititelu.

Patronul FC U Craiova a admis faptul că , care recent s-a despărțit de Oțelul, însă a recunoscut că o astfel de mutare este extrem de dificil de realizat.