Adrian Mititelu Jr., previziuni sumbre: „O să vedeți unde va ajunge fotbalul românesc când vor dispărea familia Mititelu și Gigi Becali”

Adrian Mititelu Jr. continuă războiul împotriva suporterilor și a explicat la de ce a fost ales să se întoarcă la Universitatea Craiova

FC U Craiova 1948 are o datorie de 350.000 de euro și nu îl poate legitima pe Aurelian Chițu sau orice alt jucător până când nu va achita această sumă către stat, iar Mititelu Jr. a explicat că TAS-ul recunoaște astfel că echipa sa este continuatoarea Craiovei Maxima.

Adrian Mititelu Jr. continuă discursul dur la adresa suporterilor: „Am vrut să mulțumim suporterii și ne-a costat 10 ani”

Fiul patronului Universității Craiova a adus aminte de momentul în care Adrian Mititelu l-a adus ca antrenor pe Victor Pițurcă, lucru care a costat scump și a adus un proces-monstru.

ADVERTISEMENT

„Să nu uităm că în 2010 tatăl meu l-a adus la echipă pe Victor Pițurcă, pentru că am dorit să mulțumim suporterii. Ne-a costat zece ani în afara fotbalului și șapte milioane de euro. La Craiova asta e. Sunt niște oameni mai aparte aici. 20 de ani nu a putut fi cucerit pământul”, a declarat Adrian Mititelu Jr. în direct la



Patronul FC U Craiova a anunțat că familia sa va renunța la echipa de fotbal din cauza suporterilor, iar sentimentele au rămas aceleași: „Sunt dezamăgit în continuare ce s-a întâmplat în rândul suporterilor. Lucrurile bune se uită repede la Craiova. Așa e de 50 de ani. Dacă faci zece lucruri bune și unul rău, se va aminti de zece ori acel lucru. Vrem să terminăm campionatul în Liga 1”.

ADVERTISEMENT

Mititelu Jr. a explicat că demiterile în lanț de antrenori au fost făcute și la presiunile suporterilor: „Deciziile le ia tatăl meu împreună cu mine. Rezultatele arată că au fost demiși pe merit. Toți antrenorii au fost la retrogradare și deciziile s-au luat în mare parte la presiunile suporterilor. Nu suntem noi singurii vinovați. Ne lăsăm influențați câteodată”.

De ce Nicolo Napoli s-a întors pentru a opta oară la Craiova: „Am decis că el e cel care va munci cel mai mult”

„Știu că ați scris mult și s-a exagerat cu Nicolo Napoli. E un om al casei, s-a negociat cu mai mulți antrenori și am ajuns la concluzia că el e cel care poate salva echipa în situația în care se află. Am decis că el e cel care va munci cel mai mult pentru a îndeplini acest obiectiv.

ADVERTISEMENT

Din păcate am avut această problemă cu străinii, am depășit numărul, am reziliat contracte. Am pierdut câteva sute de mii de euro. Păi dacă au plecat șapte jucători? Au fost înțelegeri particulare cu fiecare. Trebuie să plătim și la stat 350.000 de euro și avem datorii de plătit din 2010. Trebuie să plătim în decurs de două săptămâni.”



Adrian Mititelu Jr. e convins că Adrian Mutu e o soluție pentru echipa națională: „Are toate valențele”

„Adrian Mutu s-a antamat la un proiect cu o echipă care nu a mai fost de zece ani în Liga. La națională are toate valențele posibile pentru a face performanță. E o rușine că toți antrenorii refuză naționala, dar noi dăm în cap antrenorilor la primul eșec.

ADVERTISEMENT

Întotdeauna se pune presiune pe națională și selecționer. Niciodată nu suntem mulțumiți. Noi nu am avut o echipă națională de nivelul Germaniei să avem pretenții. Toți selecționerii au fost tocați”.

Adrian Mititelu Jr. anunță potopul după retragerea familiei din fotbal și a lui Gigi Becali

„O să vedeți când va dispărea familia Mititelu din fotbal, când o să se retragă și domnul Gigi Becali că nu o să trăiască 150 de ani. Vom ajunge să ne bucurăm că se va califica echipa campionă în grupele Conference League. Va fi dezastru în fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

E o anomalie. Lumea știe clar cine e Steaua. Asta e România, singura țară din lume unde se întâmplă asta. Fostele glorii pentru 1.000 de euro în plus s-au dus la CSA Steaua la echipa lui Rotaru. Am 25 de ani, dar nu mi-e rușine să le spun în față. Majoritatea fanilor au antipatii pentru Gigi Becali și e păcat pentru că influențează foarte mulți suporteri.

Nu mi se pare normal după ce a dus echipa în semifinalele Cupei UEFA și îl înjură de 20 de ani. Mă intereseză ce spun niște idioți care îmi înjură familia? Acum că suntem pe locul 13 fac proteste. Asta e România! Asta e Craiova!”, a mai spus Adrian Mititelu Jr.