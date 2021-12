Adrian Mititelu jr, atac devastator la un jucător de la FCU Craiova: ”Am pierdut 9-10 puncte din cauza lui. E haos la noi!”

FC U Craiova rămâne fără victorie în Casa Pariurilor Liga 1 și după etapa a 19-a. Oltenii nu au mai câștigat un meci din 22 octombrie.

Adrian Mititelu junior nu și-a mai putut stăpâni furia și a lansat un atac devastator la unul dintre jucătorii din echipă. Nici ceilalți străini nu au scăpat reproșurile fiului patronului Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu jr: ”A fost o greșeală că am mizat pe mulți străini”

După 1-2 cu Academica Clinceni s-a declanșat urgia în vestiarul și în birourile de la FC U Craiova. Antrenorul după un mandat de doar patru etape și a explicat în exclusivitate pentru FANATIK motivele care l-au determinat să facă acest gest.

A urmat reacția vehementă a lui Adrian Mititelu jr, cel care administrează clubul în absența tatălui Adrian Mititelu. Juniorul a dat de pământ cu străinii din lotul alb-albaștrilor și l-a mitraliat pe fundașul central Dominik Kovacic.

”A greșit în 7-8 meciuri și am pierdut din cauza lui 9-10 puncte. Nici eu nu sunt convins de ceea ce se întâmplă. E haos la noi”, a tunat Mititelu jr, în emisiunea .

FC U Craiova are nu mai puțin de 17 fotbaliști străini în lot, cei mai mulți achiziționați în această vară, după instalarea lui Adrian Mutu în funcția de antrenor.

Familia Mititelu regretă strategia de transferuri din vară

Imediat după promovarea în primul eșalon, Adrian Mititelu junior, împreună cu Adrian Mutu, pe care îl numise antrenor, au adus o mulțime de jucători străini.

prin aceea că jucătorii români sunt ”prea scumpi” și nu pot garanta îndeplinirea obiectivelor stabilite.

Între timp, FC U Craiova a câștigat doar 3 meciuri în Casa Pariurilor Liga 1 și, cu 15 puncte acumulate în 19 partide, se situează pe locul 14, antepenultimul al clasamentului.

”A fost o greșeală în vară când am schimbat mulți jucători în vară. Când am făcut proiectul cu Adrian Mutu, așa am stabilit, să aducem străini. Asta a fost strategia. Mi-a plăcut ideea, dar uitați ce a ieșit. Am jucători de 9000 de euro salariu pe lună care nu au jucat nici măcar de 1000 de euro.

Acum că jucătorii străini nu vor să joace, asta e alta problemă. Joacă un meci, după care zic că-i doare una, alta. Avem 300.000 de euro buget de salarii pe lună, nu știu câte echipe din România au asemenea bani. Cu tot cu taxe. Nu știu ce să mai fac”, a mai spus Mititelu jr.

Preparatorul Dan Vasilică, promovat A1 (interimar)

Oficialul alb-albaștrilor a adăugat că nu va numi un antrenor principal în perioada imediat următoare și că de echipă se va ocupa preparatorul fizic Dan Vasilică până la sfârșitul acestui an.

”Deocamdată nu o să numim un antrenor, nu vreau să mă grăbesc, să treacă astea două meciuri până la pauza de iarnă. O să conducă echipa domnul Dan Vasilică și restul staff-ului care a rămas.

Eu personal nu am început nicio discuție cu un nou antrenor, fiindcă eu nu vreau să mă mai implic. De lucrurile astea se ocupă tatăl meu, chiar dacă e unde e, are interpuși”, a încheiat Adrian Mititelu junior, care a reiterat ideea că clubul este de vânzare.