Adrian Mititelu Jr., mesaj războinic pentru Mihai Rotaru: „CSU, nici nu știi cât de mică începi să fii!”

Adrian Mititelu Jr. a vorbit al finalul partidei dintre FC U Craiova 1948 și Csikszereda, scor 0-0, la finalul căruia oltenii au promovat în prima ligă, transmițându-i un mesaj războinic lui Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fiul lui Adrian Mititelu consideră că echipa pe care familia sa o patronează este „adevărata Craiova” și a amintit despre un sondaj, în care suporterii au ales că nu echipa lui Mihai Rotaru este cea veritabilă.

La fel ca jucătorii și antrenorul, Adrian Mititelu Jr. vrea două victorii în ultimele două meciuri ale lui FC U Craiova, din disputele cu Rapid și cu Dunărea Călărași.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu Jr., mesaj războinic pentru Mihai Rotaru

Adrian Mititelu Jr. a avut un mesaj războinic pentru Mihai Rotaru după promovarea echipei sale în prima ligă din România, susținând că echipa familiei sale este „adevărata Craiova”, nu formația din Liga 1:

„A fost inimaginabil de greu, îmi pare rău că tatăl meu nu se bucură alături de noi, dar în spatele gratiilor sunt sigur că se bucură pentru noi.

ADVERTISEMENT

Noi nu vom face figurație în Liga 1, dar să nu uităm că mai avem un meci important cu Rapidul, iar noi vrem șase puncte din șase.

Ne dorim locul 1, am termina meritat locul 1, sper că vom face asta, pentru că ar fi păcat. Am îmbătrânit mult la fiecare meci, dar am bucuria sufletească să fac ce și-a dorit tata de 10 ani să facă, să aducă echipa în prima ligă”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„CSU, nici nu știi câte de mică începi să fii!”

Adrian Mititelu Jr. a continuat și a recunoscut că intră în vestiar pentru a vorbi cu jucătorii, dar nu pentru a impune echipa de start, ci pentru a-i motiva, spunând despre el că este un bun motivator:

„Am vorbit la pauză cu jucătorii, nu intru pentru a face primul 11, intru pentru că simt că îi motivez bine pe jucători, inclusiv mă bucur pentru că l-am adus pe Eugen Trică la Craiova.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eu le-am zis că vreau să fim concentrați până la capăt. Sunt un tip ponderat și mai sceptic, dar la câte s-au întâmplat cu arbitrajele împotriva noastră…”

„Noi am ieșit cu un sondaj făcut de GSP și am ieșit cu 75% în preferințele fanilor, ce e al nostru, e al nostru. Am început o cursă infernală în 2017 și acum, în caz că fotbalului îi era dor de noi, am revenit. CSU, nici nu știi cât de mică începi să fii!”, este mesajul războinic al lui Adrian Mititelu Jr. pentru echipa lui Mihai Rotaru.