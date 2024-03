FC U Craiova continuă seria negativă din SuperLiga. Echipa antrenată de Nicolo Napoli și a ajuns la 6 meciuri consecutive fără victorie. Adrian Mititelu jr a oferit o primă reacție și consideră că echipa sa poate salva sezonul cu o evoluție consistentă în play-out.

Adrian Mititelu jr, prima reacție după FC U Craiova – Universitatea Craiova 1-2: „Sunt momente în viață când nu îți iese nimic”

Adrian Mititelu jr susține că FC U Craiova a dominat jocul . Fiul lui Adrian Mititelu, patronul lui FC U Craiova, a încercat să își mobilizeze jucătorii înainte de prima etapă din play-out.

„Trebuie să ne dăm un reset, începe un nou campionat pentru noi. Timp de 70 de minute, până la golul 2 al celor de la CSU am dominat meciul, am avut multe ocazii să facem 2-0.

Trebuie să strângem rândurile, sunt momente în viața unei echipe când nu îți iese nimic. Chiar dacă ai anumiți fotbaliști peste nivelul SuperLigii, nu poți să câștigi. Trebuie să intrăm în play-out cu gândul că suntem la cinci puncte de locul 7 și la patru puncte de locul 8.

Suntem aproape de retrogradare, dar trebuie să fim optimiști. Am pierdut numărătoarea, însă Craiova trebuie să revină”, a declarat Adrian Mititelu jr, la finalul meciului din Bănie.

Adrian Mititelu jr știe de unde a plecat seria negativă a lui FC U Craiova: „Am fost aproape să urcăm pe locul 5”

În cele 9 meciuri pe care le-a disputat în 2024, FC U Craiova a înregistrat un bilanț dezastruos: 7 înfrângeri, o remiză și o victorie. Adrian Mititelu jr. este de părere că primul duel al anului, pierdut în Giulești cu Rapid, scor 3-4, a fost momentul care a declanșat declinul pentru olteni.

„Este de neimaginat ținând cont că înainte de meciul cu Rapid am fost aproape să urcăm pe locul 5. Am fost la un pas să învingem acolo și să urcăm pe locul 5. Un singur meci poate schimba cursul și soarta în campionat.

Echipa a arătat foarte bine astăzi. Am pierdut din cauza unei greșeli a fundașului dreapta. Am arătat foarte bine și am dominat echipa care este pe locul 4 în SuperLiga.

„Doar așa putem salva acest sezon”

Asta arată că putem să ne batem, dar să și pierdem cu orice echipă din campionat. Suntem în cursa pentru Cupa României. Putem salva acest sezon, cu locul 7-8, și un parcurs cât mai sus în Cupa României.

După 60-70 de minute echipa cade fizic. Dacă încasăm gol ne este foarte greu să revenim. Începe un nou campionat pentru noi, o să tratăm fiecare meci ca o finală”, au fost cuvintele lui Adrian Mititelu jr.