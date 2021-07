Adrian Mititelu Jr, reacție exuberantă după prima victorie pentru FC U Craiova în Liga 1: „Am surclasat-o pe Dinamo!”

Unicul gol al partidei de pe „Ion Oblemenco” a fost marcat de Vieira, în minutul 65.

FC U Craiova se află pe locul 8 din Liga 1, cu trei puncte obținute după două meciuri jucate.

Adrian Mititelu Jr, reacție exuberantă după prima victorie pentru FC U Craiova în Liga 1

susține că formația olteană și-a surclasat adversara și consideră că scorul putea fi mai mare. În același timp, Mititelu Jr. a remarcat fotbalul frumos pe care echipa sa l-a prestat.

Totodată, Mititelu Jr. a dat de înțeles că se gândește să mai aducă un atacant la FC U Craiova.

„Sunt foarte fericit, am jucat un fotbal foarte frumos. Am surclasat-o pe Dinamo, scorul putea să fie mult mai mare. Sper să continuăm în acelaşi ritm şi să câştigăm şi cele trei puncte cu Voluntari.

Atmosfera a fost specială. Mă bucur că fanii au venit în număr mare la stadion. Jocul a fost la înălţime, începem să evoluăm ca o echipă mare. Vedem dacă ne va mai trebui un atacant, deocamdată suntem ok.

Bauza e un jucător de clasă, Radu Negru rupe pe banda lui. Cred că i-am răsplătit pe suporteri. Dar nu vreau să ne îmbătăm cu apă rece, trebuie să uităm de acest meci până la următoarea etapă”, a declarat Adrian Mititelu Jr, după meciul cu Dinamo.

Adrian Mutu, fericit după victoria obținută de FC U Craiova

s-a declarat fericit pentru victoria obținută de echipa sa. „Briliantul” a remarcat și atmosfera extraordinară făcută de suporteri pe „Ion Oblemenco”.

„Așteptam prima victorie din campionat și mă bucur că a venit victoria la primul nostru meci acasă, chiar împotriva unor rivali pentru echipa noastră.

E îmbucurător să vezi așa o atmosferă la stadion, cum e bine să fie la toate echipele din Liga 1. Compagno e mai bine, mai are puțin și revine cu noi.

Am dominat jocul de la cap la coadă, e normal să mai fie momente când cealaltă echipă are o reacție de orgoliu, am avut o idee de joc, ceea ce contează pentru mine, dar victoria e victorie”, a declarat Adrian Mutu, după meciul din Bănie.

În următorul meci de Liga 1, FC U Craiova va juca, în deplasare, contra celor de la FC Voluntari. Partida va avea loc sâmbătă, de la ora 18:30.