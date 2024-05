Adrian Mititelu Jr., sfat emoționant pentru tatăl său după retrogradarea Craiovei. ”Trebuie să știi când să pui punct. Viața e mai presus decât fotbalul”

FCU Craiova a pierdut cu 1-3 meciul din ultima etapă a Superligii cu Hermannstadt și a retrogradat matematic în liga a doua. La finalul partidei, acționarul echipei, Adrian Mititelu Jr., s-a arătat descumpănit de dezastrul de la club.

Adrian Mititelu Jr, dezămăgit după retrogradarea Craiovei

. Oltenii au cedat cu 1-3 pe teren propriu împotriva sibienilor și au picat în liga a doua. Craiova a condus după ce Blănuță a deschis scorul în minutul 48, însă fotbaliștii nu au reușit să protejeze rezultatul. Mino Sota și Gabi Iancu au marcat pentru Hermannstadt.

La finalul partidei, fiul patronului, Adrian Mititelu Jr., a avut un discurs manifest la FANATIK Superliga. Acționarul echipei a dat de înțeles că se va retrage de la echipa întrucât dezamăgirea este una prea mare și nu mai poate continua. Mititelu Jr. a spus că viața sa personală este pe primul loc, iar stresul din ultima perioadă a fost unul prea mare.

Adrian Mititelu Jr. a vorbit și despre tatăl său. Acesta a precizat că familia Mititelu a greșit mult în ultimii ani iar retrogradarea în liga a doua este rezultatul unui management deficitar. , iar visul familiei Mititelu s-a năruit.

Adrian Mititelu Jr.: ”Poate nu există chimie între familia noastră și fotbal”

„E o seară neagră. Am anticipat acest lucru acum 2 luni când am dat acele declarații. Îmi pare rău că s-a năruit un vis pe care l-am început acum 7 ani când am pornit din liga a IV-a. Ne era foarte greu atunci să ne imaginăm că vom ajunge cândva în liga 1. Am făcut-o și obiectivul nostru era să luăm un trofeu.Ni s-a nărui acum acest vis și vom juca în liga a doua.

Poate nu există chimie între familia noastră și fotbal. Poate ne face rău și nouă asta și miilor de suporteri din Craiova. Poate unele vise rămân doar la nivelul de vise. Acționarii vor decide acest lucru (n.r. legat de viitorul echipei). Nu vreau să vorbesc acum la cald, dar vă dați seama că în acest moment fotbalul e ultimul lucru la care mai vreau să mă gândesc. Nu am ascultat declarațiile tatălui meu, dar probabil că el va realiza acest lucru.

Trebuie să recunoști atunci când fotbalul te depășește. Nu vorbesc acum de tatăl meu, ci de întregul colectiv. O echipă cu un buget de 6 milioane de euro să retrogradeze de pe ultimul loc. Este un dezastru din toate punctele de vedere. Este incredibil. Numai un lucru incredibil putea să ne aducă în această situație și asta s-a întâmplat.

Cred că mi-am spus cuvântul în ultimii 20 de ani în fotbal. Vom rămâne cu această amintire frumoasă în anii următori, că am reușit să revenim în fotbal, dar totul s-a nărui acum. Eram plini de speranță că vom face performanță, dar unele lucruri nu merg. Este greu când ai o obsesie să faci lucruri bune. Obsesia ajunge să te mănânce pe tine. Este foarte greu să poți conviețui cu un lucru când manifesti o obsesie pentru acel lucru.

”Viața e mai presus decât fotbalulul”

Trebuie să știi când să pui punct în viață. În jurul acestui club au fost numai conflicte, numai energii negative care s-au transpus în teren. Eu zic că nu ar trebui să mai mergem împotriva vântului. Am calitate de acționar în societate, sora mea la fel, eu mi-am spus părerea. Nu știu ce viziune are sora mea.

(N.r legat de ce crede că simte tatăl său, Adrian Mititelu) Probabil trăiește o dramă, nu ar vrea să fie nimeni în locul lui. Viața e mai presus decât fotbalulul”, a precizat Adrian Mititelu Jr. la FANATIK Superliga.