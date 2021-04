Adrian Mititelu Jr. știe cum se va alege „adevărata Craiova”: „Va fi momentul adevărului! Totul în viață se plătește”

Adrian Mititelu Jr. a vorbit despre adevărata Universitatea Craiova și crede că la duelul din sezonul viitor, dintre echipa tatălui său și cea a lui Mihai Rotaru, se va demonstra care este echipa iubită de fani și care se poate numi cu adevărat „Știința”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fiul lui Adrian Mititelu consideră că în fotbal se poate întâmpla orice și se va simți eliberat de orice fel de emoție, în momentul în care echipa sa va fi matematic calificată în Liga 1.

Totodată, Adrian Mititelu Jr. a mai șansele lui FC U Craiova la promovare, oltenii fiind și mai aproape de promovare în urma victoriei cu CS Mioveni, scor 4-2.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu Jr. știe cum se va alege „adevărata Craiova”

Adrian Mititelu Jr. a vorbit despre „adevărata Craiova”, iar fiul patronului lui FC U Craiova consideră că fanii vor arăta care este echipa mai iubită, într-un duel din Liga 1 cu formația lui Mihai Rotaru:

„Au fost momente când spuneam că vreau să fiu în fotbal, dar și momente când am zis că nu mai vreau să fiu în fotbal, pentru că ce ni s-a întâmplat nouă, nu s-a întâmplat nimănui.

ADVERTISEMENT

Tata e cel mai puternic om pe care îl știu și a reușit să mențină flacăra aprinsă pentru această echipă. Am comunicat cu tata, mi-a spus să am grijă de echipă și de familie.

Meciul cu CSU va fi momentul adevărului, iar de la cel mai mic suporter până la cel mai mare, va vedea care e adevărata Craiova. Nu comentez ce a spus Rotaru, eu știu doar că orice în viață se plătește”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu Jr.: „Noi vom fi pașnici!”

„Foarte mulți copii au crescut cu cealaltă Craiova, pe care ei spun că e adevărata Craiova și e greu. Noi vom fi pașnici, iar lumea e liberă să aleagă ce vrea ea. Eu nu intru peste jucători în vestiar, au vârsta mea sau sunt mai mari, cu unii am fost și la juniori la fotbal, nu mă bag.

Am 24 de ani și am trecut prin atâtea lucruri, din cauza celor pe care îi numesc patroni de fotbal în Liga 1 și nu mai am niciun respect pentru nimeni. Eu știu că peste un an sau câțiva ani, va exista doar o Universitatea Craiova”, a mai spus Adrian Mititelu Jr. la TV DigiSport.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Mai sunt 12 puncte în joc, ne-am apropiat de promovare, dar până nu ești matematic calificat, nu poți spune în fotbal că e gata.

Sper să ne menținem pe aceeași linie și să câștigăm. Avem toate șansele să promovăm și, spun eu, nu ne poate sta nimeni în cale”, spunea Adrian Mititelu Jr, oltenii fiind și mai aproape de promovarea în Liga 1 dpă victoria obținută cu CS Mioveni.