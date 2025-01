Adrian Mititelu Junior, amintiri emoționante din perioada crizei financiare: “Dispăreau mașini, erau sechestre pe clădiri”

Dezafilierea Universității Craiova din 2011 a provocat mari probleme pentru Adrian Mititelu și familia acestuia, iar fiul său a rememorat acea perioadă dificilă.

Adrian Mititelu Junior: „Acei ani m-au călit”

Invitat la emisiunea , Adrian Mititelu Junior a explicat efectul pe care dezafilierea Craiovei l-a avut asupra vieții sale.

„A fost o tranziție foarte bruscă de la momentul în care aveam bani și nu știam ce înseamnă să nu ai bani până la momentul în care, peste noapte, s-a produs acea dezafiliere a clubului de fotbal, cu niște urmări mult mai ample.

A fost o perioadă foarte dificilă, eu având atunci 14 ani, și am simțit din plin, pentru că atunci mă loveam de viață cu adevărat, intram la liceu și a fost foarte dificil, însă eu consider că omul și sufletul uman este făcut să se adapteze la orice situație în viață.

(n.r. Când a fost primul moment când ți-ai dat seama ‘Am rămas fără bani’?) Când am realizat că nu mai îmi permit lucruri și că dispar bunurile pe capete într-o perioadă scurtă de timp. Dispăreau mașini, erau anumite sechestre pe clădiri, executări silite la care apăreau tot timpul anunțurile în ziar, le vedeam și mă rugam să nu vină nimeni la licitație.

Au fost vreo cinci ani de zile dificili, dar pot să zic că, deși nu erau necesari, m-au ajutat acei ani în formarea mea, m-au călit, sunt un om care trec destul de ușor peste obstacole acum, m-am obișnuit cu greutățile, dacă întâmpin o problemă sau un necaz știu cum să-l abordez și am un psihic tare, care mă ajută să trec peste” a spus Mititelu jr.

Adrian Mititelu Junior: „În Craiova, patronul echipei de fotbal era mai important decât primarul”

Fiul lui Adrian Mititelu a vorbit despre copilărie, dar și despre cariera sa de fotbalist: „Pornești cu un avantaj în viață când ești copilul unui părinte cunoscut, a devenit mult mai interesant și plăcut în momentul în care a intervenit și fotbalul în peisaj, în anul 2005, când tata a devenit finanțator. Atunci, în Craiova, patronul echipei de fotbal era mai important decât primarul, era o emulație fantastică la meciuri și îți dădea o anumită notorietate, de care la început te bucuri după care vrei să scapi de ea.

Am făcut fotbal de la vârsta de 8 ani până la 19 ani. Dacă eram și eu promovat cum au fost promovați mulți alți juniori ai Universității Craiova și nu căram în cârcă acest nume de Mititelu, fiind și băiatul patronului, poate aveam o șansă. Am fost destul de dedicat fotbalului, la 14 ani am început să devin profesionist, să fiu mai atent cu ceea ce fac în timpul liber. Dar, nu a fost să fie, am avut altă cale în viață se pare”

Adrian Mititelu jr. a debutat la prima echipă a lui în 2013, când Nicolo Napoli l-a introdus pe final într-o partidă din divizia secundă contra celor de la Minerul Motru. În curând, , după retragerea tatălui său.