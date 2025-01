Adrian Mititelu Junior pregătește investiții imobiliare pentru 2025: „Am niște proiecte în desfășurare”

, Adrian Mititelu Junior activează și în domeniul imobiliarelor, iar acesta speră ca anul 2025 să fie unul bun din punct de vedere financiar.

Adrian Mititelu Junior, implicat în domeniul imobiliarelor

Prezent la podcastul , fiul patronului de la FC U Craiova a vorbit despre ce își dorește în anul care tocmai a început.

„În primul rând, vreau să fiu sănătos, să devin și mai evlavios decât sunt. Mi-aș dori să am un an bun și din punct de vedere economic, bineînțeles, pentru că am niște proiecte în desfășurare și în București și în Craiova, proiecte imobiliare. Asta e branșa în care vreau să operez.

Avem în Craiova o zonă de 220.000 de metri pătrați, care va include un lac de două hectare, un parc de nouă hectare și restul rezidențial și comercial. Vreau să fac cu spații comerciale la parter și cu terase, restaurante, spații pe malul lacului.

În București am un proiect de o casă în Herăstrău, încă nu m-am apucat de ‘Champions League’, deocamdată e ‘Europa League’ la Craiova.

Acolo am și terenul, în București e greu să pui mâna pe terenuri bune, pentru că dacă ne raportăm la Herăstrău și zona de nord, sunt foarte scumpe” a afirmat Mititelu jr.

FC U Craiova se va lupta pentru promovare în 2025

2025 ar putea să fie un an important şi pentru FC U Craiova, care îşi doreşte să revină în Superligă după doar un an de absenţă. Momentan, oltenii ocupă poziția a 7-a în divizia secundă, cu 26 de puncte, la unul distanță față de zona play-off.

„Începem anul 2025 cu gândurile și speranțele pe care le-am avut întotdeauna, să fie un an mai bun, un an în care să reușim să ajungem în Liga 1, deși este foarte greu, și care să însemne o ascensiune, dacă se poate spune așa. Am avut foarte multe fluctuații în acești ani și încă nu ne-am găsit cadența la care sperăm atât de mult” afirma Adrian Mititelu la începutul anului, într-un interviu pentru FCU TV, .

În ultimele patru runde din sezonul regulat, „alb-albaștrii” vor juca pe teren propriu cu FC Argeș și Metalul Buzău și în deplasare contra celor de la Corvinul și Metaloglobus București.