Adrian Mititelu Junior vrea Dinamo în „B” după victoria din play-out: „N-am nicio părere de rău pentru ei”

FC U Craiova a plecat cu toate cele trei puncte din Ștefan cel Mare, grație , dar pentru Adrian Mititelu Junior nu este de ajuns. Acesta își dorește ca Dusan Uhrin să nu mai repete isprava din precedentul mandat.

Adrian Mititelu Junior vrea ca Dinamo să retrogradeze

După ce i-a felicitat pe jucători și a subliniat importanța acestui succes, patronul oltenilor a afirmat răspicat că nu ar avea „nicio părere de rău” în eventualitatea în care formația din Ștefan cel Mare ar retrograda la finalul sezonului. Cele două echipe sunt despărțite acum de 12 puncte în clasamentul play-out-ului din Casa Pariurilor Liga 1.

„S-a văzut că am fost puțin copleșiți de presiunea celor 3 puncte, dar Dumnezeu a fost cu noi pe final, am reușit să învingem. Dacă noi câștigăm următoarele 3 meciuri, normal că suntem salvați.

Este o luptă foarte grea, avem un program mai greu decât contracandidatele. În continuare, presiunea ne bate la ușă și trebuie să fim foarte atenți.

O victorie cu Dinamo e foarte satisfăcătoare, e un derby. Am fost dezamăgit de cum s-a desfășurat meciul. Nu poți din minutul 2, copilul de mingi să nu-ți dea mingea. Ținând cont de istoria acestui club, care a fost decimat de 2 ori de Dinamo, n-am nicio părere de rău pentru ei”, a declarat Adrian Mititelu Junior, conform .

„Nu am fost mulțumit de joc, nu e normal să iei gol în secunda 30”

În ciuda victoriei, acesta nu a ezitat să-i „urecheze” pe pentru golul încasat chiar la începutul meciului și jocul prestat pe parcursul celor 90 de minute: „Nu am fost mulțumit de joc, nu e normal să iei gol în secunda 30. Euforia victoriei mă mai face să uit, însă nu mi-a plăcut. Au fost cam 30 de minute în care am fost dominați și nu mi-a plăcut”.

Singurul jucător lăudat a fost italianul Andrea Compagno, marcator al golului datorită căruia FC U Craiova a reușit să plece cu toate cele trei puncte din Ștefan cel Mare. „A avut ruptură de ligamente în vară, iar cu Mutu a jucat doar 2 meciuri. Este unul dintre cei mai buni atacanți din Liga 1. Îmi pun mari speranțe în Andrea”, a spus patronul oltenilor.

Nu a putut scăpa de suspendare: „Am depus contestație, dar n-am primit răspuns”

În altă ordine de idei, Adrian Mititelu Junior și-a exprimat din nou nemulțumirea cu privire la , când o sticlă a fost aruncată din sectorul ocupat de oficialii formației sale. Deși susține că a făcut toate demersurile pentru a-și demonstra nevinovăția, tânărul finanțator încă nu poate reveni pe stadion.

„E greu să nu pot veni la meci. Eu am depus contestație la suspendarea jandarmerie, dar încă n-am primit răspuns. Este incredibil. Să nu poți să demonstrez că nu am aruncat cu sticla din tribună… Am făcut cereri peste cereri, dar nu am termen de judecată, după 6-7 luni”, a răbufnit acesta, pentru sursa citată.