Adrian Mititelu mai primește și vești bune: ”S-a încetat procesul penal!”

În vara anului trecut, patronul echipei FC U Craiova era după ce executase un an și șapte luni din condamnarea de trei ani pe care a primit-o pentru evaziune fiscală în cazul transferului lui Mihai Costea la FCSB, în 2011.

Procesul penal împotriva lui Adrian Mititelu a încetat

La aproape un an de când a ieșit din închisoare, Adrian Mititelu se poate bucura definitiv de decizia luată de Curtea de Apel Craiova. Și asta pentru că Tribunalul Dolj a anunțat încetarea procesului penal cu finanțatorul formației oltene.

Patronului echipei FC U Craiova i-a fost aprobată cererea de revizuire formulată în cazul dosarului transferului lui Mihai Costea, astfel că a scăpat de urmărirea penală și de cazier.

”În baza art.462 alin.1 Cpp, admite cererea de revizuire formulată de revizuentul -condamnat Mititelu Adrian Marin. Anulează sentința penală nr. 82//2019 din data de 13.02.2019 a Tribunalului Dolj, astfel cum a rămas definitivă prin decizia penală nr. 1364/2020 din data de 05.11.2020 a Curții de Apel Craiova pronunțată în dosarul nr. 5997/63/2016.

În baza art. 396 alin .6 Cpp şi art.16 alin.1 lit.f Cpp rap. la art. 9 alin. 1 lit. g din Legea 241/2005 cu aplic.art.5 NCp, încetează procesul penal faţă de inculpatul Mititelu Adrian Marin, sub aspectul săvârșirii infracţiunii de evaziune fiscală, fapta din 23/24.03.2011. Constată că inculpatul a fost arestat în perioada 05.11.2020-06.07.2022.

În baza art. 462 alin 2 Cpp, extinde efectele cererii de revizuire faţă de inculpatul Preoteasa Gigel. În baza art.396 alin.6 Cpp și art.16 alin.1 lit.f Cpp rap. la art. 9 alin. 1 lit. g din Legea 241/2005 cu aplic.art.5 NCp, încetează procesul penal referitor la inculpatul Preoteasa Gigel, sub aspectul săvârșirii infracţiunii de evaziune fiscală, fapta din 23/24.03.2011.

Cheltuielile rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea sentinței. Pronunțată în şedinţa publică din 10.07.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în soluția pe scurt afișată pe al instanței.

Adrian Mititelu, după decizia Instanței: „Sunt fericirt că am scăpat de cazier”

Adrian Mititelu nu și-a putut ascunde bucuria la auzul acestei vești, satisfacția cea mai mare fiind că a scăpat de cazier. Totuși, deși în urma acestei decizii se poate spune că a făcut închisoare pe nedrept, Mititelu nu se gândește încă să ceară despăgubiri Statului român.

„Am fost nelegal la închisoare. Am fost condamnat în afara termenului prevăzut de lege, nelegal. Nu trebuia să fiu condamnat. Nu-mi arde mie acum de despăgubiri. Sunt fericit că am scăpat de dosar, de cazier. Ce pot să mai fac eu acum? Am satisfacția că am scăpat de cazier”, a declarat Adrian Mititelu pentru

FC U Craiova a pierdut palmaresul Științei

Vestea este una extraordinară pentru Adrian Mititelu, care tot luni, 10 aprilie, a aflat că FC U Craiova formației istorice. Curtea de Apel Timișoara a decis că CS U Craiova are dreptul de proprietate asupra performanțelor sportive de la 1948 încoace.

Patronul CS Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a explicat că în urma acestei decizii a instanței , deoarece aceasta seamănă izbitor cu cea a clubului său.

De partea cealaltă, oficialii FC U Craiova au anunțat că respectă hotărârea instanței și o vor pune în aplicare imediat ce li se va comunica, însă, în același timp, au precizat că la ÎCCJ.