Adrian Mititelu, mesaj pentru Nicolo Napoli după FC U Craiova – UTA 1-1: „Nu a fost foarte inspirat”

FC U Craiova 1948 a început anul 2023 cu un rezultat de egalitate pe stadionul „Ion Oblemenco” cu UTA Arad, scor 1-1. La finalul confruntării cu trupa antrenată de Laszlo Balint, Adrian Mititelu a declarat că oltenii și-au pierdut speranța de a obține calificarea în play-off.

Adrian Mititelu a găsit vinovații după FC U Craiova 1948 – UTA Arad 1-1: „Nicolo Napoli nu a fost foarte insipirat”

Fără victorie de 12 partide în SuperLigă, . Adrian Mititelu a mărturisit că i-a fost frică de confruntarea cu arădenii, însă a declarat că gruparea din Bănie merita să câștigele cele trei puncte puse în joc.

„Am luat un punct cu o echipă foarte, foarte bună, poate una dintre cele mai incomode echipe de înfruntat acasă. O echipă cu un antrenor foarte bun, care organizează jocul foarte bine. M-am temut foarte mult de acest meci, deși cred că trebuia să câștigăm.

Cred că dacă câștigam noi nu se supăra nimeni, dar asta este. Și ei au venit peste noi, dar am avut cel puțin două ocazii să facem 2-0, șanse mari. Este primul nostru meci tare, poate suferim puțin și că am avut un singur meci amical. UTA este o echipă foarte grea, chiar dacă este sub noi în clasament, este o echipă foarte grea și organizată”, a declarat Adrian Mititelu.

Finanțatorul celor de la FC U Craiova 1948 a recunoscut că nici la partidele cu CFR Cluj și FCSB nu și-a creat atâtea griji. Acesta a declarat că oltenii puteau să câștige confruntarea de pe stadionul „Ion Oblemenco”, dacă Nicolo Napoli ar fi fost mai inspirat pe parcursul meciului.

„Este o echipă dificilă, dacă jucăm cu CFR sau FCSB nu era atât de greu cum a fost cu UTA. Sunt specializați în jocurile din deplasare, în mandatul trecut al lui Balint au avut multe meciuri bune în deplasare, și-au dominat adversarii.

I-am urmărit foarte atent și știam că așa va fi, din păcate nu am scăpat de acel gol al lor, dar putea să fie și mai rău. Suntem puțini dezamăgiți, cred că și banca noastră de rezerve nu a reacționat cum trebuie. Antrenorul putea să facă niște mutări, poate nici Nicolo nu a fost foarte insipirat astăzi, Balint a mai făcut niște mutări”, a spus finanțatorul alb-albaștrilor.

Adrian Mititelu speră la o calificare în cupele europene: „Visul oricărui club din Liga 1 este să joace la vară în acele amărâte, dar prețioase de preliminarii de calificare în grupele Conference League”

Adrian Mititelu este încrezător în valoarea lotului pe care îl are la dispoziție Nicolo Napoli și speră într-o calificare în preliminariile Conference League. Acesta este optimist și speră ca oltenii să termine sezonul 2022-2023 din SuperLigă cu zâmbetul pe buze.

„Puteam să câștigăm cele trei puncte, dar urmează un meci foarte greu la Sepsi. Este un început de campionat și sunt încrezător că echipa va face un sezon bun. Anul acesta este un an în care trebuie să ne mulțumim cu ceea ce reușim să facem, dar eu sper că vom avea un sezon bun de iarnă, primăvară și vară.

La final zic că vom fi bucuroși și vom reuși să ne bătem pentru câștigarea play-out-ului, pentru că nu văd alte șanse după acest meci. Era foarte greu și dacă câștigam astăzi, pentru că urmează un program dificil, mai degrabă sunt în zona retrogradării decât de play-off.

Visul oricărui club din Liga 1 este să joace la vară în acele amărâte, dar prețioase de preliminarii de calificare în grupele Conference League, pentru că acolo putem să aspirăm. În play-out vor rămâne echipe foarte puternice, zic că ne bătem să câștigăm play-out-ul dar deocamndată suntem în zona retrogradării”, a spus Adrian Mititelu.

„Mai aveam un vis să ne agățăm de bătălia pentru play-off, speranța moare ultima, dar acum ne-am liniștit”

Finanțatorul alb-albaștrilor s-a resemnat , iar acesta este de părere că FC U Craiova 1948 are șanse mici să obțină calificarea în play-off. Adrian Mititelu a declarat că oltenii se vor concentra pe meciurile din sezonul regulat și speră să câștige Cupa României Betano.

„Se vor înjumătății punctele și i-au în calcul că echipa are valoare, mai sunt doi, trei jucători care pot să intre și să facă diferența și pe măsură ce timpul trece va fi mai puternică și va avea o vară foarte bună.

Bătălia foarte mare va fi în play-out și Cupa României, unde vom avea un hop foarte mare la Arad, sper să ne revanșăm la Arad. Astăzi am jucat bine spre foarte bine, a fost și ghinion, dar nu mai contează ghionul. Foarte greu va pierde UTA în deplasare, Balint este un antrenor foarte bun în meciurile din deplasare.

Mai aveam un vis să ne agățăm de bătălia pentru play-off, speranța moare ultima, dar acum ne-am liniștit. Acum trebuie să ne gândim să nu intrăm în zona retrogradării, FC Botoșani a bătut-o pe CS U”, a încheiat Adrian Mititelu.