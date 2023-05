Adrian Mititelu n-are milă! Atac fără precedent la Sorin Cârțu: ”Vă spun eu cine e! Blaturi, membru al Cooperativei! Cu ce sunteți, bă superiori!? V-au înființat Sandu și Ponta!” Video exclusiv

Patronul FC U Craiova a comentat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI ultimele meciuri din play-off-ul de SuperLiga, în care s-a stabilit că formația sa va întâlni CFR Cluj pentru locul de Conference League, și a mărturisit că .

Sorin Cârțu, atacat violent de Adrian Mititelu

În cea mai nouă ediție a , Adrian Mititelu a explodat la adresa conducătorilor de la Universitatea Craiova și i-a atacat violent pe patronul Mihai Rotaru și pe președintele Sorin Cârțu.

”Aș minți acum și aș fi demagog dacă v-aș spune că nu m-am bucurat de eșecul rivalilor. Aș fi un diplomat la fel ca alții de pe la echipa asta care când dau declarații vorbesc de parcă ar conduce o multinațională, zici că au descoperit apa caldă.

Sunt sincer și nu pot să spun că nu am un sentiment așa, pentru că ați văzut cum vorbea președintele lor, că ei sunt altă elită, că ei sunt net superiori, ei au făcut, ei au dres. Încerc să mă autogestionez și să nu mă bucur, suporterii noștri se bucură și nu e bine, pentru că și ei s-au bucurat de noi probabil când ne-a bătut Sepsi cu 4-0 și uite că li s-a întors.

Am observat că de câte ori noi ne bucurăm de răul lor, ni se întâmplă rău și nou, și invers. Parcă e un blestem. De aceea încerc să mă temperz și să nu mă bucur de chestia asta. Dar puneți-vă și în sufletul meu, echipa asta s-a inventat cum s-a inventat ca să mă omoare pe mine, patronul lor mi-a făcut cel mai mare rău din viață cum nu mi-a făcut nimeni, m-a ținut șapte ani în foamete”, a declarat Mititelu.

Patronul FC U Craiova, dezmăgit de comportamentul rivalilor

”Am reușit în ciuda tuturor acestor probleme să revin în fotbalul românesc și uite acum Dumnezeu mi-a oferit șansa chiar să le iau fața în ultima zi a campionatului. Ei au 15 milioane buget, că nici nu mai știu ce buget au că îl umflă din an în an.

Bine, au buget pentru că spre deosebire de ei, eu nu am primit o bază de la primărie de cinci milioane cu 2.000 de euro pe lună, eu a trebuit să-mi fac baza mea. Domnul de acolo spune că nu e susținut de stat, dar eu spun că este și îi dau lista cu ce sprijin a primit. El spune că se luptă cu CFR-ul, nu se luptă cu Mititelu pentru că pe noi ne consideră un club… nici nu știe cum ne numim noi.

Eu am încercat să vorbesc frumos, să le dau calde, dar văd că aroganța și nasul pe care l-au luat pe sus este foarte mare și dacă vor să schimb, schimb imediat placa cu ei și le spun eu cum stau lucrurile”, a continuat patronul FC U Craiova, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cârțu, acuzat de complicitate la dezafilierea clubului lui Mititelu

După această introducere în care a încercat să-și păstreze calmul, Adrian Mititelu a răbufnit când a venit vorba de Sorin Cârțu și declarațiile făcute de acesta în ultima vreme la adresa formației sale.

”M-au enervat foarte tare declarațiile lui Cârțu, am fost aproape să rup silenzio stampa. Culmea e că el a fost primul care a venit în România cu această titulatură de silenzio stampa. Tot timpul când se supăra în anii ’90, Cârțu spunea că intră în silenzio stampa.

Păi cum să nu mă supere? Nu vă amintiți că în 2012 a fost la Adunarea Generală când s-a validat excluderea Universității Craiova și Sandu Mircea a spus celebra frază ‘domnule Cârțu, preluați frâiele’. Cum adică? El a fost complicele distrugerii Universității Craiova.

Știu toată istoria lui Cârțu, cine a fost Cârțu, cât a fost la clubul ăsta și cât rău i-a făcut. El a fost prieten cu toți dușmanii Universității Craiova, a iubit echipa asta numai când a fost el în club, după aia toți care au fost, au fost răi. Dar am tăcut pentru că nu am vrut să fac scandal”, a spus Mititelu.

Mititelu a vrut să facă pace cu Mihai Rotaru

Atacurile în rafală ale Adrian Mititelu la adresa lui Sorin Cârțu au continuat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI: ”Chiar am vrut să fac o pace cu Rotaru, bine și fiul meu a insistat și m-a rugat, pentru binele fotbalului craiovean. Nu am mai vrut să am relații de dușmănie cu oamenii din Craiova, dar când văd ce aroganță e pe ei și cum văd lucrurile…

Păi stați că vă spun eu cine sunteți dacă e așa. Poate am făcut greșeli, dar eu tot timpul am luptat pentru fotbal și corectitudine și mi-am băgat și viața în fotbal. Sunt niște profitori în fotbal care vin și ne atacă ei pe noi. Păi nu e corect.

Sunt unii care au trăit și au făcut averi din fotbal, sunt alții care s-au ruinat la fotbal și eu sunt ăla. Și tot ăia care au făcut averi din fotbal și au supt din clubul ăsta vin să-i atace pe ăia care s-au ruinat pentru clubul ăsta. Nu e corect. Stați să treacă meciul și să vă spun eu de Cârțu cum și-a bătut joc de familia colegilor lui de echipă și câte nenorociri…”.

Acuze de blat la adresa lui Cârțu

”Cine l-a gonit pe Oblemenco din Craiova? El l-a gonit. Sorin Cârțu l-a gonit în ’93 de la club pe Oblemenco. De ce a murit Oblemenco în Maroc? De ce nu a avut un loc la clubul Universitatea Craiova? L-a gonit Mititelu? De ce nu mai avea Oblemenco niciun rol la club?

Am văzut la un meci că se pupa cu Clara Oblemenco (n.r. – fiica lui Ion Oblememco), mi-a venit silă pentru că știu cum gândea el despre Oblemenco. Și să vă spun cât de mult își respecta el colegii din Craiova Maxima. Și câte blaturi a făcut, păi Cârțu a fost membru al Cooperativei, a fost membru de bază.

Ăsta e omul care a băgat Craiova în cele mai rușinoase blaturi posibile. Vindea meciurile pe bandă rulantă și acum vorbea de Hagi. Ăsta ca antrenor a distrus fotbalul pe unde a fost. A fost un mare fotbalist și punct. Și fotbalist din când în când că juca un meci bun și patru nu mai juca”, și-a continuat Mititelu tirada, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Mititelu, promite războaie dure cu Sorin Cârțu

”Și vine el să atace clubul meu care este un exemplu de luptă împotriva mafiei din fotbal și de verticalitate. Păi primesc un cantonament de cinci milioane de euro cu 2.000 de euro chirie la mișto și ne vorbesc nouă că sunt superiori. Cu ce sunteți, bă superiori? V-au înființat Sandu și Dragomir, ăsta este adevărul. Și cu Ponta. Noi am uitat cum s-a înființat echipa asta?

Iar Cârțu a fost complice la devalizarea clubului meu. Voi știți cum îl bârfea pe Rotaru înainte ca ăsta să vină președinte? Eu vă dau 4-5 oameni din fotbal care îl cunosc să vă spună cum îl bârfea Cârțu pe Rotaru. Data viitoare o să vă spun și cum îi zicea.

Abia aștept să fac cu el niște războaie, să vă spun eu despre Cârțu chestii reale. Și despre el, și despre familia Crișan, vă spun multe de caracterul acestui individ. Ăsta ar trebui să tacă, vorbește el de Hagi. I-a dat Hagi cea mai bună lecție aseară. Pentru 4.000 la Rotaru e în stare să facă orice”, și-a încheiat patronul FCU Craiova discursul agresiv.

