Adrian Mititelu nu-l poate ierta pe rivalul Mihai Rotaru: „A vrut să mă distrugă, mi-a furat șase ani din viață”

Patronul lui FC U Craiova a explicat cum i s-a schimbat viața în urma conflictului pe care l-a avut cu Mihai Rotaru, pe care îl vede drept principalul vinovat pentru ce i s-a întâmplat.

Adrian Mititelu nu-l poate ierta pe rivalul Mihai Rotaru

despre conflictul cu Mihai Rotaru, pe care l-a învinovățit pentru probelemele din viața sa: „Am încercat și mi-a cerut prin Vasile Șiman zece hectare de teren ca să mă lase în pace. Și să-i cumpăr CSU! Deci mi-a cerut zece hectare din terenul valoros să-i cumpăr CSU. Totul ca să mă lase în pace”.

ADVERTISEMENT

Am anunțat DNA și s-a pus la cale un flagrant. Cu jumătate de oră înainte de a se face flagrantul, Rotaru a fugit la birou și tot dosarul a fost mușamalizat după aia”.

„N-am nicio relație. Nu pot să am o relație cu un om care a vrut să mă distrugă și care mi-a furat șase ani din viață, care mi-a furat în Craiova afacerea și identitatea! O mare parte din suporteri au orchestrat la echipa asta. Eu am fost defăimat, umilit, batjocorit.

ADVERTISEMENT

El a prosperat în Craiova cu un stadion nou care i s-a pus pe tavă. El a luat 50 de milioane de la ANRP și a băgat banii în fotbal. Bravo lui! Eu nici acum n-am luat banii de la ANRP și am dosarul acolo din 2007. A fost și susținut politic! Eu am fost hulit, batjocorit și umilit”, a mai spus Adrian Mititelu, conform .

„Nu aș putea să mă împac cu el nici dacă aș vrea!”

„Nu pot să mă împac cu el nici dacă aș vrea! El a vrut să-mi distrugă familia, a vrut să mă omoare, credeți-mă! La figurat, nu la propriu. Credeți că este o întâmplare condamnarea mea?

ADVERTISEMENT

Eu am fost condamnat de un judecător care este tovarăș cu prietenul Rotaru, după ce am fost achitat la fond. Eu am fost condamnat, iar pentru un caz identic Sandu și Dragomir au fost achitați de Curtea de Apel. Eu am luat trei ani de închisoare cu executare…

Atenție!, fără antecedente penale, fără prejudiciu. Ați mai pomenit evaziune fiscală fără prejudiciu?! Am fost condamnat pe nedrept și am fost executat de Mihai Rotaru pentru că încă de când eram în Divizia B a fost plănuită condamnarea mea!”, a .

ADVERTISEMENT

„S-au temut să nu revină echipa, asta a fost prima chestie. Ei știau că, dacă revine echipa mea, le creez haos și că o mare parte din suporteri se vor întoarce înapoi.

ADVERTISEMENT

Corect! La Craiova știți foarte bine că sunt de rezultat și ei au fost ani de zile sus. Au făcut o echipă foarte bună, au și stadion nou.

Dar suporterii fanatici 80 la sută sunt cu noi! Suporterii dispar de la o zi la asta, dar pe cei fanatici e mai greu să-i iei! Și a încercat să-i ia inclusiv cu bani, dar n-a putut”, a mai spus patronul lui FC U Craiova 1948.