Adrian Mititelu nu uită de războiul cu Mihai Rotaru nici când vorbește despre Cristi Chivu la Inter: „Aici nu mai pot spune nimic clonații. El este jucătorul lui FCU Craiova”. Video

. Antrenorul român a făcut pasul în această vară către echipa unde a scris istorie, Adrian Mititelu a avut doar cuvinte de laudă pentru fostul mare fundaș român, însă l-a înțepat în același timp pe rivalul Mihai Rotaru.

Adrian Mititelu, laude pentru Cristi Chivu. Cum l-a înțepat subtil pe rivalul Mihai Rotaru

Cristi Chivu este în prezent singurul antrenor român de pe banca unei echipe din primele 5 campionate ale Europei. Fostul mare internațional român va purta de acum o responsabilitate uriașă pe umeri.

Adrian Mititelu a ținut să îl felicite public și a transmis că, deși Chivu este născut la Reșița, el este etern legat de Craiova, mai ales de echipa FCU Craiova, nu de CSU Craiova, formația din SuperLiga.

„Aici nu mai pot spune nimic ‘clonații’. Este foarte legat de Craiova și noi craiovenii suntem legați de el!”

„Cristi Chivu este jucătorul lui FCU Craiova, aici nu mai pot spune nimic ‘clonații’. L-am cunoscut personal, îl știu de când era copil, chiar dacă este născut la Reșița, tatăl lui este craiovean, bunicii din Craiova, mama lui este și ea olteancă.

El este foarte atașat de Craiova. Nu că a fost un an și ceva la Craiova, o chestie întâmplătoare, este foarte legat de Craiova și noi craiovenii suntem legați de el. Este o onoare și o fericire că este acolo sus.

Sunt convins că va face o figură frumoasă la Inter. A demonstrat că are calități. Am devenit fan Inter, chiar sunt cu sufletul la fiecare demers pe care îl are la Inter și m-am bucurat foarte mult!”, a spus Adrian Mititelu.

Prezentarea lui Cristi Chivu pe „Giuseppe Meazza” va avea loc luni, 9 iunie. Fostul jucător legendar al echipei italiene are acum 44 de ani și a mai pregătit în trecut grupele de juniori ale „nerazzurrilor”.

