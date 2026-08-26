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Adrian Mititelu a făcut noi dezvăluiri despre situația în care se află FCU Craiova și afacerile pe care le administrează. Patronul susține că traversează o perioadă extrem de dificilă, vorbește despre milioane de euro blocate și procese importante, dar și despre presupuse abuzuri și tentative de a fi eliminat din fotbal. Mititelu le-a transmis un mesaj și suporterilor și a lansat și un avertisment dur către autorități, anunțând că este pregătit să recurgă la un gest extrem dacă nu va primi răspunsurile pe care le așteaptă.

„Nu vă faceți iluzii!“ Mititelu, avertisment pentru puținii suporteri rămași

Primul mesaj al lui Adrian Mititelu a fost unul destinat suporterilor FCU Craiova. Omul de afaceri a explicat că înscrierea echipei în Liga 4 nu reprezintă, cel puțin în acest moment, începutul unui nou proiect de amploare. Potrivit acestuia, decizia a fost luată pentru a păstra o minimă continuitate a echipei, nu pentru că FCU ar avea în prezent forța financiară și logistică necesară pentru a repeta parcursul început în 2017.

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„Vreau să precizez anumite lucruri, pentru că nu doresc ca suporterii noștri, puțini cât au mai rămas ei, dar foarte atașați, să nu-și facă iluzii, pentru că nu merită să aibă iar parte de dezamăgiri. Deci înscrierea în campionat a fost făcută strictă doar pentru a asigura o minimă continuitate istorică a echipei istorice Universitatea Craiova, fie ea și în Liga 4.

Nu avem capacitatea să refacem traseul din 2017, când am început la drum. Nu am abandonat, dar nu mai avem părghii. Suntem într-o situație dificilă. Activitatea mea și a entității mele pe care o administrez este interzisă în a desfășura activități în România și în special în Craiova, deci mi s-a interzis dreptul la activitate sportivă prin multe manevre cu mult peste limita legală“, a declarat Adrian Mititelu, pentru pagina de Facebook a clubului FCU Craiova.

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Situația financiară dramatică descrisă de patronul FCU: „Am cel puțin 20 de milioane de euro blocați!“

În restul discursului, Mititelu a descris o situație extrem de complicată din punct de vedere financiar. și că majoritatea acestora au ajuns în pragul insolvenței. Acesta a vorbit despre proiecte și afaceri blocate, dar și despre pierderea mai multor salariați. Mai mult, Mititelu susține că are cel puțin 20 de milioane de euro blocați.

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„De 9 luni de zile ne luptăm să supraviețuim la cota minimă de avarie, ca să spun așa. Suntem în fața unor abuzuri rar întâlnite. Au fost blocate toate afacerile, proiecte, tranzacții. Au fost persoane preocupate să mă distrugă și să mă determine să-i las în pace, să-și dezvolte ei afacerea Universitatea Craiova. După ce am investit o avere și 20 de ani din viață, mi-au luat totul. S-a încercat eliminarea lui Adrian Mititelu din punct de vedere economic, blocarea. Am plătit multe milioane, am căzut în prada unor excroci, unor oameni care sunt cămătari cu dorință de bani.

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Am făcut sacrificii și exact acești oameni au fost organizați în a mă bloca. Totul a fost înregistrat, cu toate că am experiență și am și o vârstă destul de importantă, dar, datorită dragostei pentru echipă și pentru a recâștiga această echipă, n-am putut să văd anumite aspecte. Majoritatea entităților pe care le administrez sunt în prag de insolvență. Am pierdut foarte mulți salariați, sunt de 9 luni într-un blocaj total, deși deținem multe proprietăți. Sper, totuși, ca până la urmă să se întâmple ceva bun. Sunt dovezi peste dovezi, am fost șantajat, expropiat de bunuri, mi s-a furat activitatea. Am cel puțin 20 de milioane de euro blocați“, a mai adăugat Mititelu.

Adrian Mititelu și o nouă promisiune făcută fanilor

În ciuda situației dramatice pe care a descris-o, Mititelu a transmis și un mesaj de speranță pentru suporterii care au rămas alături de FCU Craiova. Patronul echipei a susținut că formația pe care o conduce va reveni, însă a recunoscut că nu poate oferi, în acest moment, un termen concret. Totul depinde, spune el, de soluționarea proceselor pe care le are cu mai multe entități.

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„Suporterii trebuie să știe că adevărata Universitatea Craiova va reveni la un moment dat, dar nu pot să le promit nimic acum, totul depinde de justiție. Noi avem 10 procese importante cu Federația, cu CSU și alte entități. Trebuie să înțelegeți și voi și suporterii că nu depinde de mine nimic. Totul e controlat de PSD, sunt un tip citit, cunosc legislație.

Pot sta cu orice om specialist în drept, am dosare beton, doar că a mea cauză e un prejudiciu uriaș, vizează proprietatea unui club de renume din România, care atrage mult interes și acest partid s-a asociat cu această echipă care a devenit foarte puternică. Scopul a fost să îngroape această echipă, să uite de noi. S-a investit, iar suporterii sunt fericiți, dar trebuie să înțeleagă că trăim într-o lume în care dreptatea trebuie să primeze. Voi da totul până la ultima mea clipă de suflare“, a continuat patronul FCU.

Mititelu, amenințare spectaculoasă: „Îmi iau un scaun și mă mut în fața DNA!“

Finalul interviului a fost poate cel mai spectaculos. Adrian Mititelu a anunțat că așteaptă răspunsuri în dosarele despre care vorbește, iar dacă acestea nu vor apărea până la mijlocul lunii septembrie, este pregătit să recurgă la un protest extrem.

„Dacă până pe 15 septembrie nu se dă drumul la dosare, să spună că nu e faptă penală, nu să stăm, să nu facem nimic, o să-mi iau un scaun și mă mut în față la DNA. O să stau acolo zi și noapte. Să nu se pună cu mine, că fac circul de pe lume. Și așa m-au distrus“, a încheiat Adrian Mititelu.