Adrian Mititelu o vrea pe marea rivală în finala pentru calificarea în Conference League: „Azi am luat chinuit o mențiune, săptămâna viitoare vom lua și premiul!”. Video

FC U Craiova 1948 , unde ar putea da piept cu CFR Cluj sau Universitatea Craiova. Oltenii au condus-o cu 3-0 pe FC Voluntari, însă s-au văzut egalați la ultima fază. În cele din urmă, formația din Bănie s-a impus cu 5-4 la loteria loviturilor de departajare. Adrian Mititelu vrea să o întâlnească pe Universitatea Craiova în „finala” pentru Conference League.

Adrian Mititelu răsuflă ușurat după victoria lui FC U Craiova 1948 cu FC Voluntari: „Meciul următor nu va fi atât de greu”

Nimic nu anunța în barajul din play-out pentru Conference League. Oltenii au stat la adăpostul a trei goluri, însă la fel ca în meciul din play-out, ilfovenii au reușit să revină. Adrian Mititelu a fost convins că odată revenită echipa lui Liviu Ciobotariu se va impune la penalty-uri.

„O seară… Nu-mi amintesc o astfel de seară, așa ceva n-am mai prins sau poate ceva asemănător îmi aduc aminte în 2006 când cu Iași pe zăpadă aici ne-au condus cu 2-0 am întors noi 3-2 și ne-au egalat în ultimul minut 3-3. Sincer, eram convins că la penalty-uri o să pierdem. Pentru că numai noi puteam să avem astfel de ghinioane.

Tot timpul în meciurile decisive din istoria echipei am avut ghinion, n-am avut șansă. În seara asta am avut și șansă să câștigăm totuși pe final. E o victorie meritată, dar este o victorie care ne-a scos. Am spus-o și o repet. Voluntari este o echipă foarte bună, iar cu echipele mari joacă foarte bine. La Craiova pe acest stadion joacă foarte bine. Au făcut meciuri foarte bune și cu CSU. Au un antrenor foarte bun și au jucători de calitate.

Dacă i-ai îmbrăca în echipamentul lui FCSB sau CFR Cluj eu vă spun că se bat la titlu fără probleme. E o echipă foarte bună și tot timpul mi-a fost teamă de ea. E o echipă care deja are în fața noastră un ascendent chiar dacă astăzi i-am bătut la penalty-uri rămâne o nucă tare și bine că am trecut de ei”, a declarat Adrian Mititelu. Finanțatorul lui FC U Craiova 1948 este convins că meciul decisiv pentru calificarea în preliminariile Conference League nu va fi la fel de dificil.

„Azi am luat chinuit o mențiune, săptămâna viitoare vom lua și premiul!”

„Meciul următor nu va fi atât de greu ca ăsta. Asta nu înseamnă că gata va fi câștigat, dar va fi un meci care pentru noi nu va fi atât de complex ca acesta. Eu sunt convins că între cele două meciuri, acesta a fost mai greu.

Am retrăit și meciul cu Vaslui, și meciurile importante pe care le-am avut de-a lungul carierei, meciuri importante care ne-au ajutat să facem pasul spre o categorie mai bună. Astăzi am obținut o mențiune chinuit pe final. Cu puțină șansă, șansa loteriei penalty-urilor. Sper să obținem și premiul acum”, a spus Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu o vrea pe rivala Universitatea Craiova în finala pentru calificarea în Conference League: „M-aș bucura”

„Vedetele” lui FC U Craiova 1948 nu s-au aflat pe teren în momentul execuțiilor de la 11 metri. Absența de pe teren a lui Chițu, Bauza sau Bahassa l-a determinat pe Adrian Mititelu să creadă că FC Voluntari se va impune. Ajuns în finala pentru calificarea în preliminariile Conference League, patronul oltenilor o vrea pe Universitatea Craiova adversară în următorul act.

„Am zis că gata. De obicei o echipă care întoarce după 0-3 câștigă la penalty. Așa este. Uitați-vă Liverpool cu AC Milan. Pentru că vin cu moral, cu optimism. Plus că cei mai buni executanți: Chițu, Bauza, Achim, Albu, Bahassa nu mai erau pe teren. Dacă aceștia erau pe teren, erau primii executanți. N-am câștigat niciodată la penalty-uri. E prima oară după atâția ani când câștig.

Cu CSU. Sincer, cu ei îmi doresc pentru că o echipă care joacă fotbal și e bine pentru noi, pentru fotbalul craiovean și m-aș bucura. Chiar le țin pumnii duminică. Sper ca ei să bată pe cei de la Sepsi și cei de la CFR să facă un egal.

„Sunt convins că vom da trei goluri și în următorul meci”

N-am chef de deplasare la Cluj. E și joi meciul la Cluj. Nu știu dacă mai găsim avion. Nici nu am vrut să mă interesez. Cu Vaslui am pregătit tot, mese și lăutari și după lumea ne-a acuzat că am făcut blaturi și alte nebunii.

De ceea mi-aș dori să jucăm lunea cealaltă cu CSU. Un meci frumos în care nu contează cine o să învingă, deși o să învingem noi, așa simt eu. Eu sunt convins că vom da trei goluri și în următorul meci, dar sper să nu mai primim atât de multe”, au fost cuvintele lui Adrian Mititelu.

Formația pregătită de Nicolo Napoli va juca meciul decisiv pentru calificarea în preliminariile Conference League cu ocupanta poziției a treia din play-off-ul SuperLigii. Înainte de ultima etapă, CFR Cluj, care o va înfrunta pe Farul în Gruia, se află pe locul 3 cu 42 de puncte, la două lungimi în fața celor de la Universitatea Craiova. Trupa antrenată de Eugen Neagoe primește vizita lui Sepsi în ultima etapă a play-off-ului.