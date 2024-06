Adrian Mititelu, ofertă importantă pentru “perla” de la FC U Craiova! Afacere de 2,5 milioane de euro. Care e stadiul negocierilor. Exclusiv

la finalul stagiunii precedente, dar Adrian Mititelu are jucători interesanţi pe care poate scoate sume importante, iar una dintre principalele “mărfuri” de export este Viaceslav Blănuţă.

Adrian Mititelu, ofertă importantă pentru “perla” de la FC U Craiova! Afacere de 2,5 milioane de euro

Atacantul în vârstă de 21 de ani are oferte tentante din străinătate. FANATIK a aflat că Ujpest este gata să plătească 500.000 de euro pentru împrumutul pe un sezon al lui Blănuţă. Iar vara viitoare, maghiarii au opţiunea unui transfer definitiv pentru două milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Însă, există şi un hop în calea acestei mutări. două milioane de euro pentru transferul atacantului român de origine moldoveană. Astfel, cei de la Ujpest ar trebui să îl transfere definitiv pe Blănuţă încă de pe acum.

Blănuţă, dorit şi în Cehia!

Rămâne de văzut cum vor evolua negocierile. Din informaţiile noastre, Vladislav Blănuţă are oferte şi din Cehia, astfel că sunt şanse mari ca tânărul atacant să plece de la FC U Craiova în această vară.

ADVERTISEMENT

Viaceslav Blănuţă a fost transferat de FC U Craiova în vara anului trecut de la Pescara pentru 250.000 de euro. A fost o adevărată lovitură dată de Adrian Mititelu pentru unul dintre cei mai buni atacanţi din SuperLiga.

În vârstă de 22 de ani, Blănuţă a debutat şi pentru naţionala U-21 a României, în finalul anului trecut. În stagiunea recent încheiată, Blănuţă a marcat opt goluri şi a dat două pase decisive în 34 de etape.

ADVERTISEMENT

Mititelu: “Vă spun că are o viteză mai bună decât avea Cămătaru la 22 de ani”

Adrian Mititelu l-a comparat pe Vladislav Blănuţă cu Rodion Cămătaru. Patronul celor de la FC U Craiova spera să îl mai păstreze măcar un sezon, dar retrogradarea echipei a schimbat planurile:

“E atacant central, are o vârstă bună, are calități, are o viteză bunicică pentru un atacant central, are plecări foarte bune de pe loc. El avea viteză și mai mare, era mai mult spre extremă acum 4 ani. Dar a crescut foarte mult, s-a înălțat și a pierdut din viteză. Oricum, pentru un număr 9 are o viteză foarte bună.

ADVERTISEMENT

Vă spun că are o viteză mai bună decât avea Cămătaru la 22 de ani, ca să faceți o comparație. Are o plecare de pe loc foarte interesantă. A ratat mult în ultimul timp, iar atacanții, când ratează, se lovesc de un complex. Trebuie să-i încurajezi, să-i susții, pentru că apar momente și momente”, a spus Mititelu la în urmă cu câteva luni.

22 de ani are Vladislav Blănuţă

8 goluri a marcat Blănuţă în sezonul recent încheiat