Adrian Mititelu, pas uriaș în dosarul dezafilierii FC Universitatea Craiova: „Nu mă așteptam ca CEDO să dea o soluție atât de repede”

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu exultă după decizia venită de la CEDO. De ani de zile, omul de afaceri se judecă cu statul român, după ce FC Universitatea Craiova, echipa pe care o patrona, a fost dezafiliată pe vremea lui Mircea Sandu și Dumitru Dragomir.

Răsturnare de situație în cazul dezafilierii FC Universitatea Craiova! Adrian Mititelu, optimist după decizia CEDO

decizie luată în perioada în care FRF era condusă de Mircea Sandu și Dumitru Dragomir. Adrian Mititelu a pierdut în 2021 procesul de la Secția a IV-a Civilă a Curții de Apel București, când a cerut daune de aproximativ 300 de milioane de euro pentru dezafilierea FC Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Instanțele din România au stabilit că nu ar fi competente să judece un litigiu provenit din activitatea fotbalistică. Mititelu s-a adresat ulterior CEDO, susținând că i-a fost încălcat dreptul la acces la justiție. Patronul FCU susține că are șanse mari ca CEDO, de la care așteaptă o decizie favorabilă pe 18 iunie, să decidă că și instanțele din România au competența de a judeca astfel de cazuri, situație în care procesul civil de la Tribunalul București ar urma să fie rejudecat.

Prima reacție a lui Adrian Mititelu

Adrian Mititelu a reacționat. a vorbit despre procesul de la CEDO și s-a declarat optimist că va avea câștig de cauză. Totuși, acesta a precizat că preferă să rămână rezervat. Mititelu a explicat în detaliu motivul pentru care se judecă cu statul român.

ADVERTISEMENT

„Nu mă așteptam ca CEDO să dea o soluție atât de repede. Aștept de 5 ani și credeam că va mai dura vreo doi ani, în alte cazuri chiar mai mult. Eu sunt încrezător și sunt optimist pentru că decizia are implicații uriașe. Va fi ceva revoluționar și ar simplifica toată problema.

ADVERTISEMENT

Eu am atacat la CEDO faptul că mi s-a încălcat accesul la un proces echitabil, pentru că speța nu a fost judecată în România. Instanța s-a speriat de prejudiciul mare și a spus că nu este de competența sa și că trebuie să merg în Elveția, după ce DNA a intervenit. Ceva foarte important și incredibil este că ei au vrut să mă judec la comisiile FRF după ce FRF m-a dezafiliat. Ați mai pomenit așa ceva? Au folosit o decizie mai veche care spunea că toate litigiile se judecă la TAS. După 9 ani suntem în fața unui moment important, dar vreau să rămân rezervat”, a precizat Adrian Mititelu, în exclusivitate pentru FANATIK.