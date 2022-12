Adrian Mititelu, patronul FC U Craiova 1948, revanșard după derby: „Am jucat cu cealaltă echipă din Craiova, nu cu Universitatea”. Cum a câștigat. Video exclusiv

Adrian Mititelu (54 de ani) este în delir! . Într-o intervenție telefonică , patronul a explicat cum a câștigat „războiul”.

De ce a bătut-o FC U Craiova 1948 pe Universitatea Craiova. Explicațiile lui Adrian Mititelu

Înainte să intre în detalii despre meci, Adrian Mititelu a încercat să facă din nou lumină în conflictul de identitate între cele două formații ale Craiovei: „Așa zisa Universitatea Craiova, hai să fim obiectivi, pe bune. Echipa asta nu se numește Universitatea Craiova. Se numește Club Sportiv Universitatea 1948. Eu sunt foarte frustrat și mă doare sufletul când spui că eu am jucat cu Universitatea Craiova când eu mi-am dat viața cu Universitatea Craiova.

Hai să folosim cealaltă echipă din Craiova pentru că așa e cel mai echilibrat. Pentru că e o situație atât de ingrată și de explozivă. Eu mi-am petrecut ultimii 20 de ani luptând pentru cauza asta. Nu, frate, eu nu am jucat cu Universitatea Craiova. Eu am jucat cu o echipă care în mod fraudulos și abuziv și din cauza unor complicități ale autorităților statului român joacă sub această titulatură.

Ei nici nu se numesc așa. Eu în buletin mă numesc Mititelu Adrian, tu te numești Ivanovici Horia. Ei în buletin se numesc U Craiova 1948 Club Sportiv. Ăsta e numele oficial. Și au un acord de la Clubul Sporitv al lui Badea să folosească în competiție această denumire, dar acest acord de ilegal și imoral. E constituit special pentru a crea impresia că asta e echipa de fotbal, dar echipa de fotbal e cea pe care eu am cumprat-o de la Dinel Staicu, Dinel Staicu de la Gigi Nețoiu, Nețoiu de la George Ilinca.

Echipa de care vorbiți dumneavoastră a fost înființată că s-a dat un loc orașului. Primăria Craiova și FRF au hotărât ei să înființeze o echipă de fotbal. Eu am pățit-o, am trăit-o, știu ce am îndurat și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns să fiu în postura asta. Au fost momente în care visul că o să fiu din nou în Liga 1 începuse să devină o himeră mai mult. Până la urmă am ajuns să jucăm cu ei și să îi și batem”, a declarat Adrian Mititelu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Jucătorii noștri au fost mai proaspeți”

FC U Craiova 1948 s-a impus cu 2-0, prin golurile lui William Baeten și George Ganea, și a urcat pe locul 13 în SuperLiga: „Am fost mai buni ca ei, sincer. Deși de data asta posesia a fost la ei și am fost surprins. Pentru că perceția mea era alta, am fost mai buni ca ei cu excepția primelor 15 minute, când am intrat mai timorați. Am avut și o improvizație acolo, Van Durmen fundaș stânga. Nu că n-ar putea să joace, dar el vine și după o accidentare și nu e postul lui principal.

Rădoi a încercat să profite cu acele mingi lungi acolo, au pus puțină presiune pe noi, aveau atuul ăsta de echipă cu multe victorii pe Oblemenco. Ne-au luat tare, apoi am echilibrat jocul și l-am controlat cu foarte mici excepții când deliberat ne-am retras la 1-0, la 2-0. Jucătorii noștri au fost mai proaspeți fizic, mult mai puternici. Eu zic că din minutul 50, chiar înainte de gol, s-a simțit superioritatea noastră în acest meci”, a adăugat patronul lui FC U 1948.

„Puteam să jucăm și repriza a treia și tot făceam față”

Adrian Mititelu a dezvăluit ce s-a schimbat în echipa antrenată acum de Nicolo Napoli: „Vă dați seama că Rotaru și-a dorit să mă bată a patra oară fără nicio problemă și au fost și ei motivați, stimulați. Ai noștri au putut mai mult. Noi avem unul dintre cei mai buni preparatori fizici din România. Contează mult că echipa noastră fizic stă foarte bine. Aici a greșit Croitoru și foarte puțini înțeleg ce spun eu. Prin ceea ce a făcut el a făcut ca echipa să nu mai poată fizic. D-asta am avut acele meciuri cu probleme, pentru că s-au făcut niște greșeli. El n-a vrut, săracul. A vrut să facă ceva mai indeit, dar nu i-a ieșit. Acum echipa și-a revenit fizic și va fi foarte greu pentru cineva să ne bată de acum înainte. Nu zic că nu o să ne bată, dar fizic stăm foarte bine. Știam asta, dar la meciul cu CSU am realizat că puteam să jucăm și repriza a treia cu altă echipă a lui CSU și tot făceam față. Aici s-a făcut diferența. Fizic am fost mult mai buni decât ei și jucătorii noștri cu calitate au fost mai mulți pe teren decât ei în acest meci”.

Patronul lui FC U Craiova 1948 îi apreciază de la rivali pe Andrei Ivan și pe Ștefan Baiaram: „Sincer e un jucător pe care eu îl apreciez și mi-e teamă de el când joc împotriva lui, dar știam că nu e într-un moment foarte bun, deci nu m-am speriat că intră Ivan. Dar eu îl apreciez și e un jucător valoros. Da la ei, el și cu Baiaram. Are și el calități foarte bune, sunt jucători foarte, foarte buni”, a conchis Adrian Mititelu.