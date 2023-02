Adrian Mititelu, presat de familie să renunțe la FC U Craiova: „Din cauza suporterilor, copiii s-au mutat la București. Urmează să plec și eu din oraș!”. Video Exclusiv

Disputa pe care o are cu galeria FC U Craiova 1948 și incidentele din ultima perioadă l-au făcut pe Adrian Mititelu să-și pună problema retragerii din fotbal. La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, și despre familia sa.

FC U Craiova 1948 are bugetul asigurat, dar Adrian Mititelu este decis: „Toți îmi reproșează”

Adrian Mititelu a dezvăluit că FC U Craiova 1948 are bugetul asigurat pentru acest an, însă doar cu ajutorul copiilor săi, pe care i-a convins cu greu să investească din nou la echipă. Patronul oltenilor a precizat că familia face presiuni pentru a se retrage de la clubul din Bănie.

„Nu stau grozav, dar ne descurcăm. Echipa are bugetul asigurat, dar îl are asigurat pentru că pe copiii mei i-am convins, în continuare, să bage bani în echipă. Cu greutăți i-am convins, dar deocamdată nu avem probleme anul ăsta. Suntem Ok.

(Adrian Mititelu Jr. ar renunța la echipă?) Da. Și Adiță și fata mea și toți îmi reproșează, nu neapărat că se cheltuie banii, ci faptul că s-a ajuns la jigniri și la aceste umilințe. Îmi zic ‘domne, chiar nu îți ajunge? Până unde vrei să mergi?’”, a declarat Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adrian Mititelu a ajuns la capătul puterilor: „Am fost luat de fraier”

Adrian Mititelu a precizat că cei doi copii ai lui s-au mutat în București, tocmai din cauza . Finanțatorul lui FC U Craiova 1948 are de gând să se mute de asemenea din orașul echipei pe care o conduce.

„Amândoi copii ai mei au plecat din Craiova din cauza asta, vă dau cuvântul. S-au mutat în București. Fiica mea s-a mutat cu familia ei din Craiova, din cauza asta. Lui Adiță i-a plăcut în București, dar din ce în ce mai rar vine acasă. Mai rămâne să mă mut în București și gata.

Și eu sunt luptător, dar îmi ajunge. Am fost luat de fraier. Au zis ‘lasă că ține cu Mititelu. Îi luăm banii, îl înjurăm. Îl mai lăsăm o etapă, două, iar îl înjurăm, că el e prost ține’.

N-am zis că renunț, dar sunt variante. Orice ar fi echipa rămâne, sunt variante. Dar poate că și eu mă mut din acest oraș. De ce să mai trăiesc în acest oraș? Să văd cum mă înjură pe stradă. Sau îmi dă cu vreo cărămidă în geam la mașină. Să-mi fie teamă să mai merg pe stradă? Pentru că sunt fel și fel de oameni”, a mai spus Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adrian Mititelu a dezvăluit suma pe care a investit-o în FC U Craiova 1948: „Peste 40 de milioane de euro”

Adrian Mititelu susținea la un moment dat că . Patronul echipei din Bănie a precizat că suma a crescut din cauza noilor transferuri și a salariilor care au crescut.

„Dacă nu băgam bani în fotbal puteam să trăiesc în cel mai scump oraș din lume. Am băgat peste 40 de milioane de euro, dar vorbim de milioane din anii, 2006, 2008, 2010.

Puteam să fiu acum unul dintre cei mai bogați oameni ai României. Costă mult echipa. Costă foarte mult. Acum costă mai mult decât 5.000 de euro pe zi. Au mai apărut jucători, au crescut salariile. „(n.r. Vă duceți la 6.000-7.000 de euro pe zi?) Cam așa”, a mărturisit Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.