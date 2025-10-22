Adrian Mititelu, prima reacție despre transferul lui Juan Bauza. Patronul lui FC U Craiova 1948 poate da lovitura: „O sumă fixă plus bonusuri”

ADVERTISEMENT

În vara acestui an, mijlocașul ofensiv argentinian a fost împrumutat de olteni în Columbia, la Atletico Nacional. La finalul acestui sezon, sud-americanii vor avea opțiune de transfer definitiv în ceea ce îl privește pe Bauza, în schimbul sumei de 2.5 milioane de euro.

Adrian Mititelu a vorbit despre transferul lui Juan Bauza. Ce șanse sunt ca Atletico Nacional să îl cumpere pe jucătorul lui FC U Craiova 1948

Recent, Astfel, sunt șanse destul de mari ca oficialii lui Atletico Nacional să decidă să activeze acea clauză de transfer definitiv. Adrian Mititelu a fost întrebat în legătură cu această chestiune și a informat că sud-americanii pot face acest lucru până la data de 31 decembrie 2025. De asemenea, omul de afaceri a mai punctat cu această ocazie și că în această eventuală tranzacție pot fi incluse și anumite bonusuri de performanță.

„Am văzut și eu ce a apărut în presa din Columbia. Au timp până la finalul anului, pe 31 decembrie să activeze clauza de aproximativ 2,5 milioane de euro.

E o sumă și apoi mai multe bonusuri în funcție de ce face el pe-acolo. Oricum e o sumă importantă. Nu pot să dau foarte multe detalii despre bonusuri că sunt confidențiale”, a spus Adrian Mititelu pentru FANATIK.

Mijlocașul argentinian în vârstă de 29 de ani e jucător de bază în prima ligă din Columbia. Echipa sa e pe locul al patrulea în Columbia, la doar 3 puncte de primele trei clasate: Bucaramanga, Indepedente Medellin și Junior FC. În plus, Atletico Nacional e calificată și în sferturile de finală ale Cupei Columbiei, unde va întâlni Once Caldas.

Adrian Mititelu, aproape să dea o nouă lovitură după transferul lui Vladislav Blănuță

În aceste condiții, din informațiile FANATIK, sunt șanse foarte mari ca Atletico Nacional să activeze clauza de cumpărare a lui Juan Bauza. FC U Craiova l-a împrumutat pe jucătorul cotat la 700.000 de euro până în vara lui 2026.

Ce a scris presa din Columbia despre Juan Bauza

„Juan Bauza performează la un nivel remarcabil”, au scris recent columbienii de la El Deportivo despre mijlocașul ofensiv care poate evolua și în ambele benzi.

Juan Bauza își dorește de asemenea să continue în Columbia. „De obicei sunt o persoană realistă și gândesc pe termen scurt, dar mi-aș dori foarte mult să fiu cumpărat definitiv și să joc la Atletico Nacional pentru o perioadă lungă”, a spus fotbalistul, potrivit TyC Sports.