Adrian Mititelu, reacţie despre scandalul momentului de la FC U Craiova: “E unul care se crede Gică Popescu! A zis că se lasă de fotbal dacă nu îl las să se transfere”

În cursul zilei de marți, în spațiul public a apărut informația conform căreia jucătorii de la FCU Craiova s-ar fi revoltat și nu ar fi dorit să se mai antreneze, supărați din cauza anumitor restanțe salariale existente în acest moment.

Adrian Mititelu, lămuriri după ultimele informații apărute în legătură cu FCU Craiova

Mai mult, s-a mai spus și că Mititelu s-ar fi deplasat personal la baza de pregătire a echipei și i-a înjurat pe trei dintre fotbaliști, considerați inițiatorii acelei revolte.

, finanțatorul clubului din Bănie a negat vehement aceste informații și a explicat pe larg ce s-a întâmplat de fapt. Omul de afaceri a admis că într-adevăr se confruntă cu o situație mai delicată în aceste zile, vizavi de un jucător care este nemulțumit că nu este lăsat să plece la altă echipă.

„Nu a fost nimic din ce s-a prezentat”

„Ce să vă spun? Nu a fost nimic din ce s-a prezentat, s-a făcut din țânțar măgar, să nu spun altfel. A fost o discuție între jucători, au vrut să știe când își primesc banii. Și m-am dus acolo, a durat două, trei, patru minute discuția, le-am spus când o să își primească banii. De aici până la ce s-a prezentat este o diferență uriașă.

Niște aberații, credeți-mă, îl dau pe Raicea afară… Raicea este unul dintre cei mai vii jucători ai echipei acum. E veteran, da, chiar dacă pare mai copil așa. Și a mai figurat un jucător care nici măcar nu era legitimat la noi, și un jucător care e sub contract din aprilie, adică niște aberații, un nonsens.

Iar la ora asta din tot lotul sunt doar patru sau cinci jucători care au restanțe financiare, restul sunt jucători care nu au scadență financiară, deci e o aberație. Nu a zis nimeni nimic. Eu trebuia să vorbesc cu ei de săptămâna trecută și nu am putut, pentru că am fost plecat din Craiova, și am tot amânat-o. Și m-au rugat să vin. Și m-am dus și am discutat trei minute. Și nu a fost nicio problemă, credeți-mă.

Există totuși o problemă la FCU Craiova: „Un jucător care vrea să plece, că el nu joacă la Liga 3. Se consideră Gică Popescu”

Nici măcar cinci la sută din ce s-a spus nu e adevărat. Am avut altă discuție cu un jucător care vrea să plece și care era supărat că nu îi dau transferul, că el nu joacă la Liga 3. Nu are rost să spun, e un jucător care se consideră Gică Popescu, dar i-am spus că ar putea să fie ca Gică Popescu. Consideră că Liga 3 e prea jos pentru el.

I-am spus că și pentru FCU Liga 3 e joasă, dar trebuie să jucăm și la Liga 3, și la Liga 4, dacă e cazul, pentru că echipa trebuie să continue și dacă toți vor să plece, atunci cine mai joacă? Că se lasă de fotbal. Bine, atunci lasă-te de fotbal dacă vrei. I-am spus că decât să se lase mai bine să joace la Liga 3 totuși.

E o diferență, totuși e mai bine. I-am zis că e tânăr și dacă are încredere și mă ascultă, în doi ani de zile va juca în Liga 1. Are 20 de ani, al 22 de ani va juca în Liga 1, nu e deloc târziu”, a spus la FANATIK SUPERLIGA.