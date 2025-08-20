Adrian Mititelu, reacţie după ce Universitatea Craiova a ajuns lider în SuperLiga: “E un sentiment foarte urât! Ne-au furat suporterii, ne-au furat identitatea şi tot”

În timp ce înainte de startul sezonului de Liga 3, rivala din oraș este lider în Superligă. Adrian Mititelu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre startul pozitiv al formației patronate de Mihai Rotaru.

Adrian Mititelu, afectat de succesul Universității Craiova: „E ușor când toată lumea te sprijină financiar”

Adrian Mititelu a afirmat că nu ar fi deranjat de succesul unei alte echipe din Craiova, însă nu poate aprecia rezultatele obținute de Universitatea, datorită evenimentelor din ultimul deceniu. „Sunt anumite sentimente care nu poți să le descrii. În primul rând, pe mine nu mă deranjează că o echipă din Craiova este sus. Pe mine mă deranjează altceva.

Ei ne-au furat suporterii, ne-au furat tot, identitatea. E ușor să faci, când toată lumea te sprijină financiar. Dacă echipa se numea CS Craiova, nu mai avea atât de mulți bani, nu mai avea atât de multă susținere. Dacă o luau și ei din Liga a 4-a și își creau propria identitate și nu îmi blocau mie afacerile, nu aveam nimic cu ei.

Poate era o mică invidie, o concurență în oraș, dar ei fac concurență neloială. Ei mi-au furat mie identitatea, suporterii, au primit sprijin financiar din toate părțile, e foarte ușor să faci performanță în astfel de condiții. Puneți-l pe Rotaru în situația mea, să i se întâmple și lui ce mi s-a întâmplat mie, să vedem dacă lucrurile mai pot fi la fel”, a declarat patronul lui FC U Craiova la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Cum ar reacționa Adrian Mititelu dacă Universitatea Craiova ar deveni campioană

Întrebat dacă ar sărbători un eventual titlu cucerit de gruparea lui Mihai Rotaru, omul de afaceri nu a stat pe gânduri. „Nu vreau să spun o minciună. E un sentiment foarte urât, pentru că știți cât am suferit datorită acestei echipe și ce probleme am întâmpinat.

Ei știu foarte bine ce mi-au făcut, dar viața merge înainte, eu sunt convins că acest an va aduce lucruri mult mai importante decât își imaginează unii”, a afirmat .

