Adrian Mititelu, reacție fermă după ce Gigi Becali l-a criticat pe Andre Duarte: „Eu credeam că va ajunge în Serie A!”

Transferat de FCSB în această iarnă, de la gruparea maghiară Ujpest, Andre Duarte a debutat pentru gruparea „roș-albastră” în etapa precedentă din Superligă. Primul său meci a fost unul de coșmar însă, deoarece campioana a cedat cu 1-4 pe propriul teren contra celor de la CFR Cluj. Adrian Mititelu i-a luat apărarea fostului fundaș de la FC U Craiova după ce acesta a fost criticat de către Gigi Becali.

Cum a reacționat Adrian Mititelu după ce Gigi Becali l-a criticat pe Andre Duarte

FC U Craiova a fost prima formație pentru care Andre Duarte a evoluat în afara Portugaliei, iar lusitanul a avut evoluții pozitive în România, semnând mai apoi cu gruparea italiană Reggiana. După experiențe la Osijek și Ujpest, fundașul a revenit în România și a semnat cu FCSB. Adrian Mititelu i-a luat apărarea lui Duarte după eșecul dur suferit de FCSB contra CFR-ului, fundașul portughez numărându-se printre cei criticați de patronul campioanei, Gigi Becali.

„Toată echipa a jucat mai slab, nu doar el. Eu zic că e un jucător foarte bun. Cel puțin așa l-am cunoscut eu. Jucătorii se mai schimbă. Eu vorbesc prin prisma a cum îl cunoșteam eu și afirmațiile mele au la bază ce am văzut la Craiova. Eu mă așteptam să ajungă la echipe mari în Europa și nu să se întoarcă în România.

Aici e un semn mare de întrebare. Eu îl vedeam în Serie A. Are viteză, biomecanică bună și viziune în teren, cum se demarcă, e puternic. Am văzut și eu mulți jucători la viața mea și știu ce spun. Poate a avut o pasă proastă. Eu nu cred că și-a pierdut calitatea. Pentru mine nu e relevant că a făcut acum o greșeală.

Și la Craiova mai făcea câte o boacănă la 4-5 meciuri. E greu ca fundaș. Deși a stat cel mai puțin la FCU, el a jucat cele mai multe minute la noi. La ce fundași sunt în România, eu zic că e printre cei mai buni”, a declarat Adrian Mititelu pentru FANATIK.

Ce a declarat Gigi Becali despre Andre Duarte după FCSB – CFR Cluj 1-4

, iar printre cei criticați s-a numărat și Andre Duarte, aflat la debut în tricoul campioanei. „Am fost încântat de Duarte că a zis MM. Dar dacă îl iei, lasă-l, mă, să stea câteva meciuri.

O echipă care ia patru goluri, fundașii centrali sunt vinovați”, a spus Gigi Becali la . Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, .

În câte partide a evoluat Andre Duarte la FC U Craiova

Andre Duarte a semnat cu FC U Craiova în vara lui 2022 și a rămas la echipă timp de un singur sezon. Fundașul portughez a fost un jucător de bază, evoluând în 45 de partide pentru gruparea din Bănie, toate ca integralist. Formația patronată de Adrian Mititelu a terminat acel sezon pe locul 7, fiind învinsă de CFR Cluj în finala barajului pentru Conference League.