Adrian Mititelu, reclamat la FIFA de Pescara pentru ”perla” Vladislav Blănuță. Culisele tranzacției

Internaționalul de tineret Vladislav Blănuță (22 de ani), , are un start excelent de sezon. Atacantul împrumutat în această vară de FCU Craiova la U Cluj, după ce oltenii au retrogradat în Liga 2, a reușit a doua ”dublă” stagională pentru ”Șepcile roșii” în , disputat luni, 19 august, pe Cluj Arena.

Adrian Mititelu reclamat la FIFA de Pescara pentru ”perla” Vladislav Blănuță

Cu patru goluri marcate în primele șase etape, Blănuță, avantajat că încă se mai încadrează în regula U21, este în topul golgheterilor din SuperLiga, la egalitate cu Astrit Selmani (Dinamo), în urma care are 5 reușite.

Vârf autentic de careu, cu o statură impresionantă, 1,90 metri, care amintește de fosta ”Gheată de Aur” Rodion Cămătaru, Vladislav Blănuță a fost adus de Adrian Mititelu în SuperLiga, în septembrie 2022, la FCU Craiova. Patronul din Bănie l-a luat pe fotbalistul născut în Republica Moldova de la Pescara, club din Serie C, la recomandarea lui Ștefan Stoica, selecționerul naționalei de tineret U21 a Moldovei.

”E un copil foarte promițător, în care îmi pun mari speranțe. Sincer, mi l-a recomandat Fane Stoica. Are 1,90 metri, lovește mingea bine cu capul, e un fel de Miculescu”, l-a caracterizat Mititelu pe tânărul atacant în toamna anului 2022. Pe atunci, Blănuță juca la naționala Moldovei U21, apoi după transferul la FCU a primit drept de joc de la FIFA pentru România. El avea și cetățenie română.

Ce a reclamat Pescara la FIFA

Inițial, înțelegerea cu Pescara a fost ca Blănuță să joace la FCU sub formă de împrumut în perioada 3 septembrie 2022 – 30 iunie 2023, urmând ca gruparea lui Adrian Mititelu să-l cumpere cu 400.000 de euro. Suma era prevăzută să fie achitată în două tranșe:

200.000 de euro până la 30 iunie 2023

până la 30 iunie 2023 200.000 de euro până la 31 mai 2024.

Cum Blănuță nu s-a impus și a jucat doar în patru meciuri pentru FCU în sezonul 2022/23, Adrian Mititelu a cerut renegocirea și i-a convins pe cei de la Pescara să mai lase din preț. Astfel, pe 24 mai 2023 omul de afaceri din Craiova a semnat cu Pescara un ”document suplimentar”, în baza căruia părțile au convenit ca în loc de 400.000 de euro FCU să plătească doar 255.000 de euro pentru transferul lui Blănuță, sumă eșalonată tot în două rate:

130.000 de euro până la 30 iunie 2023

până la 30 iunie 2023 125.000 de euro până la 30 iunie 2024.

Oficialii Pescarei s-au arătat dispuși prin contract să-l păsuiască pe Adrian Mititelu 30 de zile după termenele de plată menționate, fără a percepe dobânzi sau penalități. După această perioadă de grație italienii au stipulat însă că FCU Craiova va plăti o penalitate de 300 de euro pentru fiecare zi de întârziere.

Toate aceste detalii financiare au fost prezentate de Pescara în memoriul făcut la FIFA împotriva lui FCU Craiova, prin care clubul italian a reclamat faptul că gruparea lui Adrian Mititelu nu achitase prima tranșă de 130.000 de euro, scadentă la 30 iunie 2023, nici după trei luni!

Decizia FIFA în cazul Pescara – FCU Craiova

Italienii au prezentat următoarele fapte:

La 21 august 2023, Reclamantul (DELFINO PESCARA 1936) a notificat Pârâtul (U Craiova 1948) privind neachitarea sumei de 130.000 EUR, corespunzătoare primei tranșe, precum și a unei penalități de 19.500 EUR, cerând plata în termen de 10 zile.

La 5 septembrie 2023, Pârâtul (U Craiova 1948) a răspuns și a menționat că plata va fi efectuată până la 30 septembrie 2023.

La 26 septembrie 2023 și 3 octombrie 2023, Reclamantul (DELFINO PESCARA 1936) a trimis notificări suplimentare privind plata.

La 5 octombrie 2023, Pârâtul (U Craiova 1948) a răspuns și a susținut că plata va fi efectuată „în curând”.

La 6 octombrie 2023, Reclamantul (DELFINO PESCARA 1936) a menționat că nu acceptă alte întârzieri și va sesiza FIFA.

FIFA a decis că FCU Craiova, trebuie să plătească Pescarei suma de 130.000 de euro, în 45 de zile. Forul de la Zurich nu a validat penalitatea solicitată de gruparea din Serie C, de 300 de euro pentru fiecare zi de întârziere, și a impus clubului din Bănie să plătească o dobândă de 18% pe an, începând cu 1 iulie 2023 până la data plății efective. În plus, Adrian Mititelu a fost obligat să suporte și cheltuielile de judecată, în valoare de 15.000 de euro.

Am fost obligați la plată și am plătit! Tranșa a doua o vom achita până la sfârșitul lunii august” – Adrian Mititelu, pentru FANATIK

Adrian Mititelu poate să-l vând oricând de la U Cluj

Vladislav Blănuță a jucat în 46 de meciuri pentru FCU Craiova, 41 în SuperLiga, și a marcat de 9 ori, oferind și trei pase de gol colegilor săi. Adrian Mititelu l-a împrumutat pe internaționalul de tineret la U Cluj, fără nicio pretenție financiară, cu condiția să-l poată vinde oricând . ”Contractul prevede o clauză specială, anume că fotbalistul poate pleca în orice moment, dacă apare o ofertă convenabilă”, a dezvăluit Adrian Mititelu, citat de

Finanțatorul lui FCU Craiova speră să dea lovitura cu Din informațiile FANATIK, atacantul de 22 de ani se află pe radarul maghiarilor de la Ujpest, precum unor echipe din Cehia. În perioada junioratului, Blănuță a trecut prin academia celor de la Slavia Praga. Adrian Mititelu speră să obțină cel puțin două milioane de euro pe Blănuță, căruia i-a stabilit o clauză de reziliere de 6 milioane de euro.

