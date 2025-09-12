Adrian Mititelu s-a fotografiat în fața sediului lui FC U Craiova și a avut un mesaj din 5 cuvinte pentru FRF. Foto

FC U Craiova a fost exclusă de Federația Română de Fotbal (FRF) din toate competițiile. Meciul pe care clubul din Bănie urma să-l dispute vineri cu Filiași în liga a 3-a a fost amânat. Totuși, Adrian Mititelu nu dă înapoi și le promite „război” celor care conduc fotbalul românesc.

Adrian Mititelu, selfie în fața sediului FC U Craiova. Ce mesaj a avut pentru FRF

Federația Română de Fotbal a anunțat miercuri, 10 septembrie, că . Echipa patronată de Adrian Mititelu se confruntă cu numeroase probleme financiare și ajunsese la un cumul de 106 puncte de penalizare.

și a anunțat că va merge în instanță după decizia a FRF. De asemenea, Adrian Mititelu s-a fotografiat la două zile după decizie în fața sediului FC U Craiova.

Omul de afaceri a avut un mesaj din 5 cuvinte îndreptat către FRF. „MIȘCAREA DE REZISTENTA’ ESTE AICI!”, a scris Adrian Mititelu alături de selfie-ul din fața sediului alb-albaștrilor.

Ce a declarat Adrian Mititelu, după ce FC U Craiova a fost exclusă din toate competițiile

Adrian Mititelu a reacționat furibund, după ce FC U Craiova a fost exclusă de FRF din competițiile în care era angrenată. Patronul fostei echipe din SuperLiga a anunțat că va face recurs.

”E o decizie care nu are nicio valoare juridică. E o decizie dată de niște impostori care au ocupat sediul Federației și pe care o vom ataca în instanță. Instanța o va anula fără probleme, pentru că este un act emanat de o comisie care este în afara legii. Deci, nu am nicio emoție pe termen mediu și lung.

Este o chestiune de timp până când justiția își va face treaba, pentru că o grupare criminală a pus mâna pe Federație și o folosește după bunul plac. După cum știți, mie mi s-a furat un club de fotbal. Am fost blocat peste tot. Sunt foarte multe litigii pe rol între noi și ei la instanța de judecată, unele într-o fază foarte avansată.

Iar prin chestia asta încearcă să pună presiune pe mine, să mă ducă în derizoriu. Decizia nu e definitivă, urmează să o atacăm. Decizia CJUE e foarte clară. Avem acces la justiție garantat, nu mai pot să ne trimită prin Elveția, unde ne-au trimis atâția ani de zile și unde și-au făcut ei jocurile.

Asta nu înseamnă că nu vom mai juca în Liga 3. Decizia e supusă căilor de atac. Mâine vom face, la instanța de judecată, o acțiune și, săptămâna viitoare, vom cere suspendarea ei. Din câte am înțeles de la avocat, pentru cauze urgente, justiția funcționează. După decizia CJUE, deciziile federațiilor sportive nu mai sunt definitive.

Ei asta nu vor să înțeleagă. Asta nu le convine, pentru că ei au creat un stat în stat. Ei au făcut niște reguli și și-au numit judecătorii. Un clan care și-a făcut regulile după bunul plac și și-a numit oamenii. Eu nu contest datoriile mele, dar acestea vin dintr-o sarabandă de probleme.

Mi-au luat clubul în 2011, mi l-au devalizat, apoi mi-au creat o clonă în oraș, care nici acum nu e afiliată la Federație. Eu, dacă nu aveam blocaje în oraș și nu apărea o clonă care să-mi ia suporterii și sponsorii, nu ajungeam în situația de neplată. Din păcate, am avut ghinionul să mă confrunt cu astfel de nenorociți care au pus mâna pe Federație.

Niște neaveniți, care, înainte să vină la Federație, n-au avut niciun serviciu. Dar ei știu că scadența nu mai durează mult, este la nivel de luni de zile, hai poate maximum un an. În concluzie, acea excludere nu este încă o excludere, ea poate fi. Nu spun că peste o lună nu poate fi. Dar, la ora actuală, echipa este încă în competiție”, a declarat Mititelu, pentru .