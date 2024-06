Adrian Mititelu s-a răzbunat pe Gigi Becali: „Pentru asta îl dau la CFR”

Adrian Mititelu i-a împrumutat pentru un sezon pe Juan Bauza și William Baeten la CFR Cluj, . Mihai Stoica vine cu o teorie spectaculoasă cu privire la aceste mutări.

Adrian Mititelu s-a răzbunat pe Gigi Becali? Mihai Stoica: „A considerat foarte jignitoare oferta aia”

Mihai Stoica, managerul general al FCSB, are o teorie cel puțin interesantă cu privire la împrumuturile celor doi jucători de la FC U Craiova 1948 la CFR Cluj.

Se pare că FCSB ar fi negociat pentru extrema dreaptă din Belgia: „Gigi a zis că îl vrea pe Baeten. M-am mirat foarte tare. A făcut o ofertă de 200.000 de euro”.

Numai că Mititelu a interpretat cu totul altfel această situație: „Adrian a considerat foarte jignitoare oferta aia, deşi mie nu mi se pare jignitoare deloc. Mai avea un an de contract cu Craiova 1948”.

Adrian Mititelu ar fi preferat să își dea vedetele gratis la CFR Cluj: „Nu mi pare o răzbunare”

Cu toate acestea Meme Stoica nu crede că Gigi Becali și FCSB au avut de pierdut: „I s-a părut foarte jignitoare şi a zis ‘mă răzbun, pentru asta îl dau la CFR’. Nu mi se pare o răzbunare”, a declarat analistul .

Patronul lui FC U Craiova 1948 a explicat de ce i-a cedat pe cei doi jucători în Gruia: „Este adevărat. Am bătut palma, am ajuns la o înțelegere cu Neluțu Varga și Dan Petrescu. Urmează ca jucătorii să fie de acord cu acest transfer, ar fi vorba de un împrumut pe o perioadă de un an.

Ei au transmis clar că nu vor să evolueze în Liga a 2-a, îi înțeleg, au dreptate. Deși au ajuns și din vina lor aici, eu i-am înțeles că au un anumit nivel. Le-am respectat această doleanță”.

E convins că FC U Craiova 1948 va promova chiar și fără Bauza și Baeten: „Avem un lot foarte puternic”

: „Avem un lot foarte puternic, nici nu se pune problema să avem alt obiectiv în afara celui de a promova. Ne vom bate pentru fiecare punct, va fi foarte greu, însă ratarea promovării ar fi mai dificilă ca retrogradarea.

Avem suficienți jucători de valoare. Vreau să îl aduc pe Claudiu Bălan înapoi, în primul rând. Croitoru are libertatea necesară pentru a își duce planurile la bun sfârșit, dar să fie în concordanță cu cele de performanță ale clubului”, a mai spus patronul lui FC U Craiova 1948 la .