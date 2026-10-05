Adrian Mititelu sare în apărarea lui Gică Hagi după dezastrul naționalei: „Gândește mai mult decât poate să spună! Nimeni nu poate fi peste el”

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova 1948, echipă ajunsă în Liga a IV-a, crede că Gică Hagi trebuie să continue pe banca naționalei chiar dacă va pierde cu Suedia. Departe de obiectivul propus de a obține 12 puncte în primele 4 meciuri, Gheorghe Hagi speră că mai poate redresa naționala până la campania de calificare la următorul campionat european.

Adrian Mititelu crede că naționala României are nevoie de selecționerul Gheorghe Hagi

„Gică Hagi e cea mai optimă soluție în acest moment, nu există o variantă mai bună. Are o experiență bogată și are niște idei foarte bune, vrea să joace un fotbal ofensiv, nu să se apere și să obțină un rezultat norocos.

ADVERTISEMENT

El vrea o echipă ofensivă, dar așa cum s-a și întâmplat. Dacă privim meciurile cu Suedia și Polonia, trebuie să fim sinceri și să recunoaștem că au fost momente bune, iar scorurile puteau lua o altă turnură. Am fost lipsiți de șansă!”, a declarat Mititelu pentru VOYO SPORT LIVE.

Gheorghe Hagi va face din naționala României o formație de temut, dar are nevoie de timp

De asemenea, patronul Mititelu e convins că echipa națională a României va progresa în următorii ani, însă toată lumea trebuie să aibă răbdare.

ADVERTISEMENT

„Nu trebuie să întrăm într-o panică, într-o isterie de negativism. Chiar dacă nu se exprimă Hagi prea bine, el gândește mai mult decât poate să spună! Mai bine sacrificăm acum această competiție și să creăm o echipă cu un joc bun în următoarea campanie.

ADVERTISEMENT

Hagi este cea mai bună soluție din ultimii 10 ani, dar trebuie încurajat! Nimeni nu poate fi peste Hagi din România! Este greșit ce se întâmplă, suntem ca un bolnav care are nevoie de tratament, dar tratamentul provoacă dureri.

ADVERTISEMENT

Are nevoie de timp, nu trebuie întrebat de când pleacă. El este cea mai bună variantă! Are experiență, știe fotbal mai mult decât toți noi la un loc. Dacă el se exprimă mai puțin convingător, nu înseamnă că nu știe ce are de făcut”, a declarat Adrian Mititelu la