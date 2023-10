Adrian Mititelu își conturează deja strategia pentru sezonul viitor. Patronul lui FC U Craiova și Vlad Achim. Noua idee de joc a lui Mititelu la FC U Craiova propune un lot plin de fotbaliști străini.

Adrian Mititelu se desparte de doi titulari de la FC U Craiova! Anunț șoc: “Am fost fraier”

Deși a arătat un joc bun pe teren, FC U Craiova nu are parte de rezultatele dorite, iar Adrian Mititelu se gândește deja la schimbările pe care să le implementeze la echipă pentru sezonul următor. Olteni nu au mai bătut pe nimeni de patru etape în campionat și ocupă abia locul 12, cu 14 puncte după 13 etape.

ADVERTISEMENT

În ultima etapă, FC U Craiova a remizat, scor 1-1 cu Poli Iași, după . Adrian Mititelu a anunțat despărțirea de Chițu și Achim. Patronul a anunțat că va păstra doar cinci jucători români în lotul de 25.

„De la anul vor pleca vreo doi-trei jucători. Lui Chițu îi dau drumul, că are o vârstă. Achim probabil va pleca și el. Voi mai avea doar vreo cinci români în lotul de 25 de jucători”, a declarat Adrian Mititelu, la emisiunea realizată de Gabi Safta pe .

ADVERTISEMENT

Aurelian Chițu este golgheterul din SuperLiga, cu 7 goluri, la egalitate cu Dan Nistor.

Adrian Mititelu, nemulțumit de jucătorii de la Craiova: „N-au niciun talent”

Adrian Mititelu a anunțat că va schimba din temelii strategia de la FC U Craiova. Patronul este nemulțumit de tinerii jucători din Craiova și a anunțat că se va baza în sezonul viitor în mare parte pe fotbaliști din străinătate.

„Nu mai pot. Dintre juniorii noștrii 80 la sută n-au niciun talent, decât că sunt niște copii care vor să facă sport pentru că așa vor părinții. Nu mă bucur pentru situația asta. După atâta timp avem un singur tânăr, Mario Ilie, 16 ani și jumătate, care are niște calități foarte bune, dar nu știu dacă va ajunge fotbalist.

ADVERTISEMENT

E singurul pe care l-aș putea vedea peste un an la echipa mare. În rest, sunt dezamăgit, nu am nimic la juniori. Credeți că noi de tâmpiți luăm jucători străini? Vă spune unul care a cheltuit și a crezut foarte mult în tineri. Poate chiar a fost slăbiciunea mea acum 15 ani, când am mers pe foarte mulți tineri în echipă. Am fost un naiv.

„Dacă urmam modelul lui Paszkany eram campion”

Dacă urmam și eu modelul lui Paszkany eram și eu campion. Ca dovadă, CFR Cluj a făcut legea în România cu jucători străini. De asemenea, Astra Giurgiu a luat campionatul cu foarte mulți străini.

ADVERTISEMENT

Și Hagi, cât este el de naționalist, și ce academie are, uitați-vă câți străini are în lot. Eu am fost un fraier că am mers pe ideea asta națională, oltenească, cu străini. Credem că noi oltenii suntem ce mai tari, cei mai frumoși, cei mai deștepți, cei mai buni.

„Adică ei vor, dar fără să facă efort. Copiii ar vrea să facă fotbal, dar tot cu freză din aia la mișto, tot cu tatuaje pe ei și, eventual, să antreneze puțin. Le plece să fie vedete, să ia și bani, dar nu le place muncă. Asta e problema la români”, a mai spus Adrian Mititelu, în cadrul emisiunii realizate de Gabi Safta.