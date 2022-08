Adrian Mititelu se teme că îl pierde pe Kyriakos Papadopoulos înainte să debuteze la FCU Craiova: ”Nu spun ce clauză are că îl ia Becali la FCSB”

Kyriakos Papadopoulos este cel mai titrat fotbalist din lotul echipei FC U Craiova 1948. Are aproape 200 de meciuri în Bundesliga și 35 de selecții în naționala Greciei. Adrian Mititelu se teme că fotbalistul nu va juca prea mult în Oltenia.

Adrian Mititelu: ”Are clauză, cred că va merge afară”

În vârstă de 30 de ani reușit de FC U Craiova în pauza competițională din această vară.

Fotbalistul a ajuns în Bănie la insistențele fiului patronului, Adrian Mititelu junior, și, deși nu a apucat să debuteze încă pentru gruparea olteană, este jucătorul cu care finanțatorul Adrian Mititelu speră să dea lovitura.

Mai întâi așteaptă să-și demonstreze calitățile în SuperLigă, apoi speră că fotbalistul va prinde un transfer în străinătate. Mititelu i-a fixat și o clauză, dar nu o face publică de teamă ca Gigi Becali să nu o achite pentru a-l transfera la FCSB.

”Fiul meu l-a contactat pe Papadopoulos și a insistat să-l aducă. Nu are nicio problemă medicală. A plecat de la fostul club pentru că nu a fost plătit șase luni. Cred că va fi un pariu câștigător. Maxim un an va rămâne, are clauză și cred că va merge afară. Nu spun clauză că aude Gigi Becali și-l ia”, a spus Mititelu, la.

Patronul de la FC U Craiova vrea să facă u super echipă în Bănie

Adrian Mititelu a mai spus că nu este adeptul transferurilor de jucători în campionatul intern, pentru a nu-și întări rivalele din SuperLigă.

În plus, echipa lui este într-o formă foarte bună, iar omul cu bani visează iar la titlul de campioană. Pentru a-și împlini visul este dispusă să facă noi achiziții.

”Eu cred că putem să ajungem foarte sus anul acesta, eu nu văd o echipă care să fie mai bună ca noi la ora asta, dar e vorba de continuitate, de multe lucruri. De la locul 6 la 1 o posibil de orice. Ne mai trebuie unu, doi jucători.

Eu am investit 30 de milioane și am pierdut 20 de ani de viață. Cine își dorește mai mult ca mine să câștige titlul? Ca să putem să aspirăm la locurile din frunte trebuie să mai vină jucători”, a mai spus Mititelu.

Patronul alb-albaștrilor a comentat și achizițiile făcute recent de FCSB, David Miculescu, al cărui a fost dezvăluit în exclusivitate de FANATIK, și Bogdan Rusu. Ultimul a fost și pe lista celor de la FC U Craiova.

”Miculescu e un fotbalist foarte valoros, dacă aveam bani l-aș fi luat și eu, Gigi Becali a dat lovitura cu el. Poate anul acesta nu va străluci, dar peste un an, doi va exploda. Pe Bogdan Rusu l-am vrut încă de când eram în Divizia B, dar nu s-a putut”, a adăugat Adrian Mititelu.