Adrian Mititelu și-a găsit greu cuvintele după condamnare: ”Am fost executat!”

Patronul echipei FC U Craiova, Adrian Mititelu, și-a găsit cu greu cuvintele după ce a aflat că este condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru transferul atacantului Mihai Costea la FCSB.

Din informațiile FANATIK, el a fost condamnat la Curtea de Apel pentru evaziune fiscală, în condițiile în care Mititelu l-a vândut pe Mihai Costea la FCSB deși atacantul era sub sechestru la acea vreme.

Dacă la prima instanță, omul de afaceri din Craiova a fost achitat, la Curtea de Apel, instanța l-a condamnat pe Mititelu la 3 ani de închioare și pe nepotul acestuia, Gigel Preoteasa, la 2 ani și șase luni de închisoare.

Adrian Mititelu va ataca condamnarea la închisoare

”Deși mi s-a furat o echipă întreagă, deși mi-au luat alții jucători, am ajuns tot eu să mă duc să fac pușcărie, pentru jucătorii furați de alții. E o decizie care nu are nicio legătură cu aplicarea actului de justiție, este o condamnare făcută de mafia din justiție, deranjată de ce am făcut în acești ani. Am făcut fel și fel de plângeri, acum am fost executat”, a fost prima reacție a lui Adrian Mititelu după condamnare.

”Este o execuție ordinară, fără nicio acoperire legală. Este vorba despre jucătorul Costea Mihai Alexandru, care a ajuns la Steaua în baza excluderii echipei Universitatea Craiova și nu în baza acelui act de transfer, care nu s-a mai finalizat. Toți cei 39 de jucători au fost luați prin actul de excludere, niciunul nu a plecat printr-un transfer”, a spus patronul FC U Craiova la emisiunea Liga Digi Sport.

”Curtea de Apel București i-a achitat pe Sandu și pe Dragomir, iar eu sunt condamnat. Pentru un jucător care a ajuns la Steaua din postura de jucător liber de contract. Nu s-a furat niciun ban. Am probat. Sandu și Dragomir au fost achitați pentru cei 39 de jucători, inclusiv Mihai Costea”, a continuat el.

”Mi-au încălcat drepturile și acum am fost executat. Sunt condamnat pentru niște bani care nu s-au furat, ci au mers în salariile jucătorilor. O să atac această decizie în căile extraordinare. Este o mare nedreptate, mă duc să fac pușcărie nevinovat. Este un abuz și totul se leagă cu faptul că încerc să aduc Universitatea în Liga 1. Timpul va demonstra că sunt total nevinovat”, a încheiat Mititelu.

Gigi Becali și Valeriu Argăseală au fost citați ca martori în dosarul transferului lui Mihai Costea la FCSB pentru 1,4 milioane de euro și au fost la Tribunalul din Craiova în luna iunie.

Mutarea s-a petrecut în luna ianuarie a anului 2011, însă la acea vreme lotul de 39 de jucători al lui Adrian Mititelu se afla sub sechestru din cauza datoriilor către stat. Procesul lui Adrian Mititelu a început în urmă cu patru ani.

