Adrian Mititelu știe de ce FRF nu-l va amenda după ce a intrat pe teren. A dezvăluit la ce baraj a mai vrut să scoată echipa de pe teren. „N-au vrut Napoli și Achim”

FCU Craiova nu se mai regăsește în ultima perioadă. Oltenii au suferit un eșec dramatic în ultima etapă din Liga 2 (2-4 acasă cu Ceahlăul Piatra Neamț), . Patronul echipei din Bănie știe de ce FRF nu va lua măsuri împotriva sa.

Adrian Mititelu știe de ce FRF nu-l va amenda după ce a intrat pe teren

FCU Craiova conducea Ceahlăul până când arbitrul a dictat penalty pentru oaspeți. Decizia centralului a iritat la cote maxime tabăra oltenilor, iar Adrian Mititelu a intrat pe teren pentru a-și scoate jucătorii, în semn de protest.

În direct la „FANATIK SUPERLIGA”, patronul echipei a explicat motivul pentru care gestul său va scăpa nesancționat de FRF. Mititelu a mai precizat ulterior un moment în care a dorit să intervină pe teren, când echipa se afla în Superliga.

„Nu pot lua nicio decizie împotriva mea!”

„Cine să îmi dea amendă? Nu domnule! Nici nu mă judecă, ei sunt ilegali acolo. Nu pot lua nicio decizie împotriva mea… Ei sunt constituiți ilegal.

Funcționează ilegal iar noi suntem singurul club care invocăm asta. Nu pot lua nicio decizie pentru că le invoc ceea ce nu le convine, și nu ne judecă.

Asta e motivul care s-a scris și în acele litigii. Nu că n-aș merita să nu fiu suspendat, nu este un gest cu care să mă mândresc, dar din punct de vedere legal ei funcționează ilegal…

„Am vrut să scot echipa de pe teren și la Cluj”

Adrian Mititelu a dezvăluit un alt moment când a dorit să intervină personal pe teren după ce echipa sa a fost nedreptățită.

Am vrut să scot echipa de pe teren și la Cluj. Am vrut la baraj cu CFR Cluj. M-au oprit bodyguarzii, am fost supărat că nu m-au lăsat Achim și Napoli atunci… A fost strigător la cer”, a spus Adrian Mititelu la „FANATIK SUPERLIGA”.

Adrian Mititelu, prima reacție după ce FCU Craiova a fost învinsă cu un penalty inventat

La finalul partidei FCU Craiova – Ceahlăul Piatra Neamț 2-4, Adrian Mititelu a oferit o primă reacție despre incidentul din prima repriză. „Bodescu îi trimite să ne fure meci de meci, uitați-vă la toate meciurile noastre de acasă din Liga 2.

Toate fazele sunt în favoarea arbitrajului, știu că Bodescu trimite aici arbitri cu dedicație. Liga 2 nu este atât de mediatizată, nu există VAR.

Scopul lui este ca eu să sufăr și să simt autoritatea lor. Este un mijloc de a mă presa să renunța la acțiunile mele din instanță”, a spus Mititelu după meci.

