Adrian Mititelu, ultimele discuții cu Walter Zenga pentru a o prelua pe FC U Craiova: „I-ar putea ajuta mai mult pe jucători”

Formația finanțată de Adrian Mititelu, FC U Craiova, este în căutarea unui nou antrenor, după ce oltenii au pus stop colaborării cu . Walter Zenga este primul pe lista patronului de la U Craiova 1948.

Adrian Mititelu va purta o discuție cu Walter Zenga. Anunțul lui Marcel Pușcaș

U Craiova 1948 traversează o perioadă slabă în campionat, cu 6 meciuri consecutive fără victorie. a fost cauzată de perioada petrecută de Croitoru la cârma formației oltene.

pentru a o prelua pe FC U Craiova, iar acest lucru a fost confirmat și de Marcel Pușcaș. Directorul general al clubului a dezvăluit că patronul oltenilor va avea o discuție săptămâna viitoare cu Walter Zenga.

”Patronul va avea o discuție cu el săptămâna viitoare, vom vedea dacă se înțeleg sau nu se înțeleg. Zenga e un antrenor cu mare experiență, a fost un mare fotbalist. Are și el o perioadă de inactivitate, dar experiența sa poate să ne ajute, poate e o soluție bună”, a declarat Marcel Pușcaș, la .

Marcel Pușcaș, încântat de o posibilă mutare a lui Walter Zenga la FC U Craiova: „Se poate detașa de problemele curente ale fotbalului românesc și ale clubului”

Marcel Pușcaș s-a arătat încântat de o posibilă mutare a fostului antrenor de la FCSB și Dinamo. Oficialul oltenilor este de părere că antrenorul italian ar putea face față problemelor din fotbalul românesc.

„Zenga e un nume, a confirmat în România și în anumite locuri afară, cunoaște campionatul României. Poate, fiind străin, se poate detașa de problemele curente ale fotbalului românesc și ale clubului.

Avem mai mulți străini decât români în lot, poate că un antrenor de acest tip i-ar ajuta mai mult. Nu se știe sigur dacă va veni, doar va fi o discuție”, a mai spus Marcel Pușcaș.

Walter Zenga nu a mai antrenat din august 2020, atunci când o pregătea pe Cagliari. În primul eșalon românesc, tehnicianul le-a mai antrenat pe FC Național, FCSB și Dinamo București.

Adrian Mititelu a confirmat că este în discuții cu Walter Zenga

Patronul oltenilor a recunoscut că este în tratative cu antrenorul italian încă din urmă cu trei zile, însă o posibilă mutare ar fi avut loc în pauza cauzată de Campionatul Mondial.

„A fost o discuție de principiu și atât. Am vorbit cu Zenga și cu alte trei-patru persoane. 90 la sută va fi un antrenor străin. Sunt și alte persoane cu care am încercat să colaborăm, dar nu am luat o decizie.

Cu siguranță, nu vom numi un nou antrenor mai devreme de săptămâna premergătoare meciului cu FCSB sau după meciul cu FCSB, când va fi acea pauză competițională”, a declarat Adrian Mititelu la .

Totuși, după înfrângerea cu Farul, scor 1-2, Adrian Mititelu a dezvăluit că va grăbi demersurile pentru aducerea unui nou antrenor la FC U Craiova. „Nu s-au blocat negocierile. Walter așteaptă semnul nostru. Și el, dar și alții. Săptămâna viitoare cred că mă întâlnesc cu el. Asta nu înseamnă că va fi sigur antrenorul echipei”, a declarat Adrian Mititelu, la Prima Sport.