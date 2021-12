Creșterea și descreșterea „Imperiului Mititel”. Traseul plin de capcane al lui Adrian Mititelu, de la cumpărarea marii Universitatea Craiova la vânzarea actualei U Craiova 1948

Adrian Mititelu a anunțat prin fiul său, , că vinde , urmașa echipei Universitatea Craiova pe care a cumpărat-o în 2005 de la Dinel Staicu, a dus-o pe la Drobeta Turnu Severin, a retrogradat-o, a pus-o în conflict cu toate autoritățile din Craiova, cu FRF, cu LPF, a dus-o la dezafiliere, a reafiliat-o, a falimentat-o, a reînființat-o și a adus-o din nou în prima ligă.

Istoria Universității Craiova „a lui Adrian Mititelu”, de la urmașa „Craiovei Maxima” la de azi, istoria lui Adrian Mititelu însuși, de la brutar la patronul „Campioanei unei mari iubiri” sunt cumplit de întortocheate, cu nenumărate lumini și umbre.

Scandaluri peste scandaluri, procese peste procese, suspendări, demiteri, demisii, clauze, bani, datorii, un uriaș amalgam care a dus la un foarte puternic curent anti-Mititelu în Craiova. Creșterea și decăderea „Imperiului Mititelu”.

a încercat să marcheze cele mai importante momente ale „domniei” lui Adrian Mititelu asupra echipei pe care a iubit-o – și sigur o mai iubește și acum! – mai presus de orice, chiar și decât familia sa, dar pe care, susține opinia generală craioveană, a distrus-o.

Adrian Mititelu cumpăra într-o zi de joi, 9 iunie 2005, Universitatea Craiova de la Dinel Staicu și, pentru 700.000 de euro, primea brandul (palmares, culori, siglă), jucătorii, autocarul, baza de pregătire din Lunca Jiului și echipa satelit din Divizia C.

Universitatea Craiova era retrogradată de pe ultimul loc, 16, după 41 de ani neîntrerupți în Divizia A și Adrian Mititelu garanta o revenire rapidă în prima ligă.

Nici nu promovase bine Universitatea Craiova în Divizia A şi Adrian Mititelu ieșise la atac împotriva autorităților din Bănie.

„M-am săturat de piedicile puse în calea clubului de autorităţile locale. Nu mai suport să fim călcaţi în picioare de Solomon (n.r. – primarul de atunci al Craiovei, Adrian Solomon) şi de primărie. Nu am cerut niciun ban de un an de zile, de când am preluat echipa, însă mereu au încercat să pună numai piedici. Nici măcar nu pot să întreţin stadionul, sau să investesc, pentru că nu-mi aparţine şi nu am niciun drept. Sunt decis ca din toamnă, în Divizia A, să jucăm în Târgu Jiu sau Severin. Ne vom pregăti în Bănie toată săptămâna, iar cu o zi înainte de jocul considerat acasă ne vom deplasa acolo. Cred că vom fi ajutaţi mai mult decât o fac cei de aici” – Adrian Mititelu