Un fost oficial al FC U Craiova nu crede în vânzarea echipei: „Adrian Mititelu nu va renunța! Toată viața lui a fost o luptă”. Exclusiv

FC U Craiova trece printr-o perioadă precară din punct de vedere al rezultatelor, iar , din cauza presiunii puse de suporterii olteni.

În prezent, FC U Craiova se află pe locul 14 din Casa Pariurilor Liga 1, cu 15 puncte obținute după 18 meciuri jucate. Și riscă să retrogradeze la finalul actualului sezon.

Mircea Bornescu știe ce greșeli a făcut conducerea FC U Craiova

este de părere că formația olteană a greșit foarte mult în vară, când a transferat mulți jucători noi. Acesta susține că FC U Craiova ar fi trebuit să continue cu proiectul pornit încă din Liga 2.

„E o situație destul de grea și încă o dată se adeverește că și dacă stai bine financiar, nu poți rezolva toate problemele. Ideea este că s-a greșit foarte mult în vară, atunci când s-a promovat.

Direcția în care a pornit clubul, în vară, a fost total greșită, cu aducerea a 16 jucători noi. Din punctul meu de vedere, trebuia continuat acel proiect, care a fost în vară, când s-a promovat.

Se crease o emulație, suporterii erau alături de echipă, de jucători.Fotbaliștii care erau în momentul acela la echipă puteau face față în Liga 1 cu mai mult succes, decât acum.

S-a dorit o îmbunătățire a imaginii, în acel moment, prin aducerea unor jucători noi, jucători străini, care, din păcate, nu au confirmat, poate doar unul sau doi”, a declarat Mircea Bornescu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Mircea Bornescu: „Când este rău, suporterii te înjură!”

Deși nu este de acord cu atacurile ultrașilor la adresa conducătorilor FC U Craiova, Mircea Bornescu atrage atenția la faptul că suporterii din Peluza Sud sunt cei care au dus mai departe identitatea echipei FC U Craiova.

„Știți cum e, când este bine, suporterii sunt alături de echipă, când este rău, sunt mai pătimași și te înjură. Va trebui să faci față acestor lucruri, pentru că ăștia sunt suporterii.

Identitatea Craiovei a continuat datorită suporterilor din Peluza Sud. Poate nu e cel mai bun mod de a susține clubul, prin aceste înjurături. Însă, va trebui să suporte toată lumea furia suporterilor, pentru că ei vor, cât de cât, echipa lor să aibă stabilitate, din punct de vedere al rezultatelor.

Ok, nimeni n-a cerut să te bați la campionat, dar este destul de dificil să-ți vezi echipa în această situație. Este clar că nimeni nu și-a dorit acest lucru, însă proiectul, care s-a început în vară, din punctul meu de vedere, a fost total greșit”, a mai spus Mircea Bornescu.

Mircea Bornescu: „Sunt convins că Adrian Mititelu nu va renunța!”

Mircea Bornescu susține că Adrian Mititelu nu va renunța la FC U Craiova, însă, în același timp, consideră că cineva, din cadrul clubului, trebuie să-și asume greșeala făcută la nivel de management.

„De renunțat, nu va renunța. Eu sunt convins că nu va renunța. Cel puțin Adrian Mititelu, sunt convins că nu va fi de acord ca echipa să fie vândută, pentru că el a suferit foarte mult din cauza acestei echipe, a investit foarte mulți bani, se află în închisoare din cauza fotbalului. Sunt 100% convins că nu va renunța așa ușor.

Probabil că și ei sunt frustrați, supărați din cauza rezultatelor care sunt în momentul acesta la echipă. Totuși, au investit foarte mulți bani, iar jucătorii nu au venit pe salarii mici, investițiile care s-au făcut la bază sunt de ordinul milioanelor. Nu e ușor.

Din punctul meu de vedere, ei au creat toate condițiile pentru a face performanță, dar nivelul jucătorilor, care au venit, nu a fost compatibil cu ceea ce înseamnă Universitatea Craiova.

Eu, în momentul în care am fost la Craiova, am avut rezultate bune cu echipa, în Liga 2. Chiar îmi amintesc că, după înfrângerea de la Timișoara, suporterii m-au sunat și mi-au transmis că sunt alături de echipă, indiferent de ceea ce se întâmplă. Ei au fost alături de noi. Deci, pot să spun că în perioada aceea am avut o relație foarte bună cu suporterii”, a adăugat Mircea Bornescu.

Mircea Bornescu: „Ar trebui să iasă cineva să-și asume greșeala!”

„La cum îl cunosc eu pe Adrian Mititelu, nu cred că va renunța așa ușor, pentru că toată viața lui a fost o luptă, cu sistemul, cu oricine, el a încercat să lupte cu toată lumea. Ar fi păcat, pentru că sunt foarte puțini oameni care investesc în fotbal.

Ar trebui să regândească tot proiectul și să explice că, în acest an, obiectivul este salvarea de la retrogradare. Și să încerce să păstreze jucătorii care pot face față, iar cine a greșit, să-și asume greșelile. Ar trebui să iasă cineva să-și asume greșeala”, a încheiat Mircea Bornescu.